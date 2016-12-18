Список Спилберга

Стивен Спилберг — один из немногих современных режиссеров, фильмы которых смотрели все. У кого-то его имя ассоциируется с блокбастерами, популярными развлекательными франшизами про археолога Индиану Джонса и парк Юрского периода, кто-то ценит Спилберга за оскароносные военные драмы... А историки кино отмечают важность его ранних работ, заложивших основу эстетики, которая сегодня воспринимается как общий стиль Голливуда. Спилберг действительно всеяден: за свою более чем полувековую кинокарьеру он успел поработать практически в каждом жанре — от ужастика до sci-fi, от детектива до мелодрамы и даже мультфильма. Но все его киноистории объединяет мастерство рассказчика и доброта.

«Известия» поздравляют мастера с юбилеем и вспоминают самые известные его фильмы.

«Челюсти», 1975



Триллер «Челюсти» принес Стивену Спилбергу мировую славу, прочно закрепив его имя на кинематографическом Олимпе. «После огромного успеха картины я уже мог снимать всё, что захочу», — говорит Спилберг. История небольшого курортного городка, жителей которого одного за другим пожирает кровожадная акула-людоед, стала признанной классикой. Даже спустя 40 с лишним лет невероятные размеры, смертоносные зубы и ужасающие глаза «главной героини» фильма способны участить сердцебиение зрителя. Не дает расслабиться и жуткая музыка Джона Уильямса, нагнетая напряжение в самый волнительный момент. За музыку к фильму композитор получил премию «Оскар».



«Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега», 1981; «Индиана Джонс и храм судьбы», 1984; «Индиана Джонс и последний крестовый поход», 1989; «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», 2008



Фото: UPI

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Приключенческая картина о мужественном и обаятельном археологе (Харрисон Форд) настолько пришлась по душе зрителям, что впоследствии вышло еще три полнометражных фильма о похождениях Индианы Джонса. Куда только не забрасывала бесстрашного ученого судьба: и на поиски священного Ковчега, и в сердце Гималаев, и в джунгли... В отличие от Джеймса Бонда доктор Джонс, как правило, вооружен лишь шляпой и хлыстом. Но, как и агент 007, он успевает не только совершать благородные подвиги и открытия, но и крутить романы. Суммарно первые три фильма получили семь премий «Оскар».



«Инопланетянин», 1982



Очередной триумф режиссера, вошедший в историю кино. На этот раз Спилберг представил на суд зрителей фантастический и трогательный фильм о дружбе мальчика Эллиота с инопланетянином. Дети и взрослые во всём мире не могли сдержать слез, когда пришелец, похожий телом на черепаху, а мордочкой — на мопса, прощался со своими новыми земными друзьями. Знаменитое выражение инопланетного гостя Go home на долгие годы стало крылатым. Если прежде инопланетяне в основном выступали как захватчики, то Спилберг решил снять фильм о дружбе представителей двух цивилизаций. И — покорил сердца публики и коллег. Картина «Инопланетянин» была удостоена четырех премий «Оскар».

«Список Шиндлера», 1993

Фильм, без которого немыслима подборка лучших работ Стивена Спилберга, тем не менее выбивается из ряда его предыдущих картин. Режиссер, ранее специализировавшийся на развлекательном кино, обращается здесь к теме холокоста. И у него получается пронзительный, трагический, но жизнеутверждающий фильм о торжестве добра и милосердия.

История немецкого предпринимателя Оскара Шиндлера, который проходит эволюцию от циничного авантюриста до спасителя евреев, подана Спилбергом как гимн гуманизма. Американская киноакадемия не могла не оценить идею и мастерское ее воплощение: «Список Шиндлера» получил семь «Оскаров», включая главные — за лучшие фильм и режиссуру.

«Парк Юрского периода», 1993; «Затерянный мир: парк Юрского периода», 1997​​​​​​​



История о клонированных динозаврах стала сенсацией и породила успешную франшизу, первые две части которой снял сам Спилберг, а в третьей и четвертой режиссерское кресло было доверено другим мастерам (Спилберг при этом остался продюсером). В оригинальном фильме Спилберг задал новые стандарты создания спецэффектов и придумал увлекательный сюжет. Это привело в кинотеатры миллионы зрителей (сборы превысили $1 млрд), а позже фильм имел массовый успех в видеопрокатах.



Действие сиквела начинается через четыре года после событий, показанных в «Парке Юрского периода». На близлежащем острове динозавры выжили и адаптировались к дикой природе. Но вот находится человек, который хочет перевезти их на материк и заработать на этом, не понимая, какими могут быть последствия. «Затерянный мир» впечатлил зрителей несколько меньше, чем первая часть, и тем не менее принес $618 млн своим создателям.



«Спасти рядового Райана», 1998

Один из самых известных военных фильмов всех времен вызвал справедливые упреки в неправдоподобности сюжетной фабулы: несколько бойцов отправляются вглубь территории противника только ради спасения одного рядового. Спилберг, впрочем, утверждает тем самым важную гуманистическую идею: жизнь отдельно взятого человека (самого простого, ничем не примечательного) — бесценна. Даже во время войны. Впрочем, акцент на частной истории не помешал Спилбергу снять впечатляющие массовые сцены. Эпизод высадки американцев в Нормандии надолго закрепился в качестве эталона батального жанра. Пять «Оскаров», в том числе за лучшую режиссуру, стали очередным подтверждением мастерства Спилберга.

«Искусственный разум», 2001



Фото: Каро-Премьер





Создать этот фильм мечтал еще Стэнли Кубрик, но долгое время не приступал к реализации замысла, поскольку считал, что возможности спецэффектов еще не достигли необходимого уровня. В итоге автор «Космической одиссеи 2001» снял только первые кадры картины, а дальнейшая работа легла уже на плечи Спилберга, которого Кубрик считал своим кинематографическим наследником.



По сюжету картина перекликается с «Инопланетянином». Увы, повторить успех этой картины Спилбергу не удалось. Трогательная история о мальчике-андроиде, который хочет стать человеком и обрести семью, получилась слишком грустной и не смогла «выстрелить» в прокате, несмотря на довольно положительную критику.