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В «Москва-Сити» открылся каток на высоте 354 м

Он претендует на звание самого высокого катка в мире

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В столичном «Москва-Сити» открылся «BMW-каток». Он находится на 86-м этаже небоскреба «Око» на высоте 354 м и является самым высоким катком в мире.

Вся площадка для катание остеклена, температура внутри павильона минус 4 градуса. Зона для катания проходит по периметру здания. Общая площадь катка — 420 кв м.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Каток претендует стать самым высоким в мире, поэтому в Книгу рекордов Гиннесса уже подана соответствующая заявка, сообщает телеканал «360».

Вход на каток платный. Взрослый билет будет стоить 3 тыс. рублей, детский (для детей до 12 лет) — 1,5 тыс. рублей. Работать каток будет до марта с понедельника по четверг с 12.00 до 00.00, в пятницу — с 12.00 до 02.00, в субботу — с 10.00 до 02.00, в воскресенье — с 10.00 до 00.00.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В «Москва-Сити» открылся каток на высоте 354 м

В «Москва-Сити» открылся каток на высоте 354 мОн претендует на звание самого высокого катка в мире

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