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В 2017 году откроют десять технопарков для московских школьников

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе визита «Кванториума»

В 2017 году в Москве планируют открыть еще 10 технопарков. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе визита уже работающего центра «Кванториум».

«Здесь ребята на базе действующих высокотехнологичных предприятий получают дополнительное образование. Могут ознакомиться с работой предприятий, получить знания, навыки данной работы и, в конце концов, выбрать себе будущую специальность. Некоторым ребятам удается даже выбрать будущего работодателя, заключив отложенный контракт», — сказал Сергей Собянин.

Сейчас трудовые контракты подписали 30 московских старшеклассников, сообщает телеканал «360».

Технопарк «Кванториум» был открыт в 2016 году. В учебном центре занимаются более 200 учеников старших классов из 35 школ Москвы. Здесь изучают робототехнику, космонавтику, промышленный дизайн и геоинформатику.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В 2017 году откроют десять технопарков для московских школьников

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе визита «Кванториума»

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