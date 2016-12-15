В 2017 году откроют десять технопарков для московских школьников

В 2017 году в Москве планируют открыть еще 10 технопарков. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе визита уже работающего центра «Кванториум».



«Здесь ребята на базе действующих высокотехнологичных предприятий получают дополнительное образование. Могут ознакомиться с работой предприятий, получить знания, навыки данной работы и, в конце концов, выбрать себе будущую специальность. Некоторым ребятам удается даже выбрать будущего работодателя, заключив отложенный контракт», — сказал Сергей Собянин.



Сейчас трудовые контракты подписали 30 московских старшеклассников, сообщает телеканал «360».



Технопарк «Кванториум» был открыт в 2016 году. В учебном центре занимаются более 200 учеников старших классов из 35 школ Москвы. Здесь изучают робототехнику, космонавтику, промышленный дизайн и геоинформатику.

