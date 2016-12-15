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В Минкомсвязи заявили о необходимости 70 самолетов для «Почты России»

Воздушные суда нужны для того, чтобы перевозить текущие объемы посылок

«Почте России» необходимы 70 собственных самолетов, чтобы справиться с растущими объемами отправлений, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

«Общая потребность, если продолжить их закупки, составляет около 70 таких самолетов для того, чтобы перевозить текущие объемы посылок», — сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Никифоров отметил, что «Почта России» собирается закупать самолеты российского производства и рассчитывает «на определенные меры поддержки».

«Если «Почту России» мы сможем поддержать специальными льготными кредитами, к примеру, под закупки российских самолетов, а такие программы есть, то это, конечно, пойдет на пользу», — сказал он.

По его словам, по сравнению с 2012 годом объемы международных почтовых отправлений, которые доставляет «Почта России», возросли в 11 раз — с 21 млн штук до 230 млн.

Напомним, «Почта России» 5 декабря запустила два своих первых самолета, которые будут доставлять почту в Сибири и на Дальнем Востоке, а также начнут до конца года тестовые полеты в Китай.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В Минкомсвязи заявили о необходимости 70 самолетов для «Почты России»

Воздушные суда нужны для того, чтобы перевозить текущие объемы посылок

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