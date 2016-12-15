Мосгорсуд приговорил полковника запаса к 12 годам колонии за госизмену

Полковник запаса Алексей Синяков приговорен к 12 годам колонии. Мосгорсуд признал его виновным в государственной измене.

«Синяков признан виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Ему назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы в течение года», — пояснил представитель суда, передает ТАСС.

Кроме того, согласно вердикту суда, Синяков лишен звания полковника запаса. Подробностей уголовного дела не раскрывают — его материалы содержат гриф «секретно».