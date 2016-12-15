Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Мосгорсуд приговорил полковника запаса к 12 годам колонии за госизмену

Материалы дела содержат гриф «секретно»

Полковник запаса Алексей Синяков приговорен к 12 годам колонии. Мосгорсуд признал его виновным в государственной измене.

«Синяков признан виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Ему назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы в течение года», — пояснил представитель суда, передает ТАСС.

Кроме того, согласно вердикту суда, Синяков лишен звания полковника запаса. Подробностей уголовного дела не раскрывают — его материалы содержат гриф «секретно».

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Мосгорсуд приговорил полковника запаса к 12 годам колонии за госизмену

Материалы дела содержат гриф «секретно»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Инфографика

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

О спросе на услуги новогодних аниматоров и их гонорарах — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке