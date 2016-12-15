Силовики увезли пятерых подозреваемых в подготовке терактов в Москве

Следственные действия в квартире жилого дома на улице Наметкина будут вестись до конца дня
Фото: ТАСС/снимок с видео
Силовики увезли пятерых подозреваемых в подготовке серии терактов в Москве на машинах ФСБ из квартиры жилого дома на юго-западе Москвы, где ранее было найдено и обезврежено взрывное устройство.
Задержание проводили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) на 10-м этаже в квартире № 99 дома № 11 по улице Наметкина. Оперативники увезли пятерых задержанных на двух машинах, передает «РИА Новости».
Фото: ТАСС/снимок с видео
Следственные действия в квартире будут проводить до конца дня, сообщает телеканал «360».
После обнаружения и обезвреживания взрывного устройства опасные вещества были вывезены из здания.
Оцепление вокруг дома сняли, доступ жильцов на все этажи дома не ограничен.