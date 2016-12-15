Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Силовики увезли пятерых подозреваемых в подготовке терактов в Москве

Следственные действия в квартире жилого дома на улице Наметкина будут вестись до конца дня

Фото: ТАСС/снимок с видео

Силовики увезли пятерых подозреваемых в подготовке серии терактов в Москве на машинах ФСБ из квартиры жилого дома на юго-западе Москвы, где ранее было найдено и обезврежено взрывное устройство.

Задержание проводили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) на 10-м этаже в квартире № 99 дома № 11 по улице Наметкина. Оперативники увезли пятерых задержанных на двух машинах, передает «РИА Новости».

Фото: ТАСС/снимок с видео

Следственные действия в квартире будут проводить до конца дня, сообщает телеканал «360».

После обнаружения и обезвреживания взрывного устройства опасные вещества были вывезены из здания. 

Оцепление вокруг дома сняли, доступ жильцов на все этажи дома не ограничен.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Силовики увезли пятерых подозреваемых в подготовке терактов в Москве

Силовики увезли пятерых подозреваемых в подготовке терактов в МосквеСледственные действия в квартире жилого дома на улице Наметкина будут вестись до конца дня

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Инфографика

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

О спросе на услуги новогодних аниматоров и их гонорарах — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке