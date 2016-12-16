Взяли на контроль

История с закупкой лекарств для московской городской онкологической больницы №62 получила продолжение. Департамент здравоохранения Москвы инициировал внеочередную масштабную проверку учреждения. Ведомство объясняет ее причину поступившими жалобами пациентов. Тем временем в поддержку действующего руководства больницы выступил коллектив — обращение к городским властям подписали все сотрудники учреждения, бывшие в этот день на работе.

Как ранее писали «Известия», больница №62 просит сохранить ее автономию и дать возможность самостоятельно закупать лекарства — в ноябре 2016 года правительство Москвы приняло постановление о том, что для улучшения медицинского обслуживания в МГОБ №62 она переводится в разряд бюджетных учреждений.



13 декабря департамент здравоохранения Москвы распорядился начать проверку московской городской онкологической больницы №62 — соответствующий документ получило руководство учреждения. В нем говорится, что проверка проводится «с целью осуществления контроля за медицинской и финансово-хозяйственной деятельностью» больницы. При этом указан ее новый статус — государственное бюджетное учреждение здравоохранения.

Для проверки была создана комиссия, которую возглавили три заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы. Проверка началась 14 декабря и будет проходить до 20 января 2017 года.

На запрос «Известий» о причине организации внеочередной проверки в департаменте здравоохранения пояснили, что она проводится «в связи с обращениями граждан с жалобами на качество оказания медицинской помощи в ГАУЗ №62, что является основанием для организации и проведения внеплановых контрольных мероприятий».

Отметим, что приказ о переводе больницы в разряд бюджетных учреждений главврач Анатолий Махсон получил 1 декабря. Ранее он сообщил «Известиям», что учреждение начало готовить документы для перевода, однако процедура еще не закончена.



В защиту своего руководителя выступил коллектив больницы — коллеги Анатолия Махсона написали открытое письмо Сергею Собянину. Они просят продлить полномочия действующего главврача «с целью сохранения уникального кадрового состава больницы, ее планомерного и эффективного развития, сохранения ведущих позиций среди онкологических клиник России».

В письме перечисляются достижения больницы за 27 лет под руководством Анатолия Махсона: сокращение смертности пациентов более чем в шесть раз, проведение тысяч операций, в том числе уникальных. Коллектив больницы также просит сохранить ее автономию, потому что за два года работы в таком статусе больница повысила эффективность своей работы, построила и ввела в эксплуатацию единственную в России интегрированную 3D-операционную, реконструировала несколько подразделений и закупила новейшее оборудование на внебюджетные средства.

Письмо подписали более 670 человек — все сотрудники больницы, которые были в тот день на работе. Один из медиков учреждения, попросивший не называть его имени, поделился с «Известиями» опасениями, что через 2–3 месяца после потери автономии в больнице начнутся перебои с лекарствами, а если снимут главврача, то медики начнут подыскивать другие места работы.

«Известия» обратились в Министерство здравоохранения РФ с вопросом, намерено ли оно вмешаться в конфликтную ситуацию с московской онкологической больницей №62, но в ведомстве пока не ответили ни утвердительно, ни отрицательно.