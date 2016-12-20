Газзаев: «Спартаку» по силам стать чемпионом»

Заслуженный отечественный специалист, экс-наставник московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в эксклюзивном интервью «Известиям» подвел итоги первого круга чемпионата России по футболу, выделил лучшие клубы, футболистов и тренеров, а также оценил выступление наших команд в еврокубках.

— Завершен первый круг РФПЛ. Как вы можете прокомментировать расклад сил в турнирной таблице?

— На сегодня всё закономерно. «Спартак» по праву идет на первом месте — команда показывает уверенный и достаточно зрелищный футбол. Конкуренцию красно-белым навязывают «Зенит» и ЦСКА. Думаю, именно эти три команды в итоге и разделят призовые места. Но не стоит забывать и о «Ростове», «Краснодаре» и хорошо проявившем себя грозненском «Тереке» — эти клубы также не нужно списывать со счетов, они определенно доставят немало проблем тройке лидеров.

— «Спартак» может стать чемпионом в нынешнем сезоне?

— Почему нет? Нынешнее первенство очень плотное, команды идут «ноздря в ноздрю», много неожиданных результатов. Тот же самый «Спартак», лидер первенства, неожиданно c разгромным счетом уступил борющимся за выживание «Крыльям Советов» (0:4). Плотность команд в таблице стала намного больше, чемпионат стал более ровным. Конкуренция повысилась, и это не может не радовать.

— Некоторые эксперты утверждают, что успешное выступление «Спартака» в нынешнем сезоне — большая заслуга его бывшего главного тренера Дмитрия Аленичева. Какого мнения придерживаетесь вы?

— Подобными высказываниями они просто проявляют неуважение к Массимо Каррере. Безусловно, Дмитрий Анатольевич заложил фундамент в виде предсезонных сборов и подготовок, но нельзя же так недооценивать работу нынешнего тренера. Массимо прививает команде свой стиль, свое видение футбола, и это видно уже сейчас.

— В ЦСКА тоже произошла смена тренера…

— Армейская команда славится стабильностью. Если Леонид Слуцкий решил уйти, если он не видит в себе моральных и физических сил для продолжения работы, то нужно спокойно отпустить его. Под его руководством ЦСКА достиг новых для себя высот в Лиге чемпионов, выигрывал чемпионат России. Слуцкий много лет провел в московском клубе. Видимо, тренер устал, решил отдохнуть, и это нормально. Такое бывает у любого человека на любой работе. Нужно уважать его решение.

— Как оцениваете перспективы Виктора Гончаренко у руля ЦСКА?

— Гончаренко — сильный, уважаемый специалист. Но как можно оценивать его работу, если он даже не провел еще ни одной тренировки с армейским клубом? Вы же лучше меня знаете, что тренера судят по результату. Сейчас у Гончаренко будет время для того, чтобы провести предсезонную подготовку, поближе познакомиться с футболистами, посмотреть на их возможности и оценить потенциал. К тому же тренер для команды не новый — многие футболисты давно его знают. А оценивать работу наставника будем в конце сезона, не раньше.

— «Зенит» Мирчи Луческу невнятно начал чемпионат, но затем набрал неплохой ход...

— У петербуржцев — новый тренер, они играют в новый футбол. Я хорошо знаю Мирчу, это великолепный специалист. Команда и наставник какое-то время притирались друг к другу — игроки не сразу поняли, что именно от них хочет тренер. Но как только это произошло — мы увидели потрясающую игру очень сильного коллектива. В «Зените» великолепный подбор футболистов. Это одна из лучших, если не лучшая команда по составу в чемпионате России.

— Кто из игроков запомнился вам больше всего в первой части РФПЛ?

— Повторюсь, чемпионат довольно ровный. В трех лидирующих командах выделю Дениса Глушакова («Спартак») и Жулиано («Зенит»). Результативные действия спартаковского футболиста принесли команде очень важные очки, он стал настоящим лидером команды. Ну и безусловно, нельзя не отметить высокий уровень игры в нынешнем сезоне Федора Смолова («Краснодар») — парень просто молодец! Искренне желаю ему удачи!

— А из наставников команд могли бы кого-то выделить?

— Турнирная таблица — зеркало работы тренеров. Никто не ожидал от Массимо Карреры такой успешной работы, так что на сегодняшний день он для меня — одно из главных открытий чемпионата.

— «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» вышли в плей-офф Лиги Европы. Как вы оцениваете шансы клубов после жеребьевки?

— Все три наши команды являются фаворитами в предстоящих играх. Если они сыграют так, как умеют, то без проблем разберутся со своими оппонентами и пройдут дальше. Шансы на успешное выступление и «Зенита», и «Краснодара», и «Ростова» в Лиге Европы очень высоки.

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