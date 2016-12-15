Давка произошла в очереди за билетами в Третьяковскую галерею

В четверг, 15 декабря, огромные очереди образовались у касс Третьяковской галереи, где открыта продажа билетов на выставку «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо».

Очереди стали выстраиваться уже в 8.20, тогда как кассы начинают свою работу в 10.00. Онлайн-продажи на сайте галереи были недоступны из-за сбоя, вызванного большим количеством посетителей сайта.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Сегодня, в день начала продажи билетов на 31 декабря — 15 января, складывается непростая ситуация, из-за того что выставка фантастическая по составу и ажиотаж вокруг нее огромный», — сообщает пресс-служба Третьяковской галереи. В сообщении уточняется, что «музей приносит извинения тем, кому сейчас неудобно».

В очереди несколько раз возникала давка, люди падали на землю, сообщают очевидцы происходящего в соцсетях.

