В Генштабе рассказали о тюрьмах в Алеппо, где пытали мирных жителей

В российском Генштабе рассказали об обнаружении несколько тюрем, оборудованных боевиками в подвалах жилых домов и административных зданий в Алеппо.

«В тюрьме содержались и подвергались пыткам жители, заподозренные в организации акций протеста, а также мужчины и подростки, отказавшиеся воевать на стороне бандформирований», — сказал первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба Виктор Познихир.



По его информации, большая часть пленников была казнена накануне наступления войск официального Дамаска.

Он отметил, что, по свидетельствам мирных жителей, которые сумели спастись от экстремистов, боевики устраивали расправы над жителями Восточного Алеппо только на основании подозрений в симпатиях к сирийскому правительству.



Так, в качестве одной из мер устрашения, указал представитель Генштаба, практиковался расстрел родителей на глазах у собственных детей.



Познихир также рассказал, что в ходе проверки брошенных боевиками укрытий найдено большое количество фото- и видеодоказательств совершенных преступление, которые были сняты самими участниками бандформирований.



Напомним, в Алеппо начался вывод 5 тыс. боевиков и членов их семей. Сирийский город находится под контролем правительственных войск.

