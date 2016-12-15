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Четверг,
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В России появились кинотеатры для аутистов

Эксперты призвали развивать социальную среду и перестать винить матерей за рождение детей-аутистов

Фото: Владимир Пятых

В четверг в Московском государственном психолого-педагогическом университете состоялась первая Всероссийская научно-практическая конференция «Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра». Специалисты обсудили появление «дружелюбных» кинотеатров, а также опыт одного из самых известных аутистов России — Антона, героя фильма «Антон тут рядом».

На конференции, организованной Министерством образования и науки РФ, Московским государственным психолого-педагогическим университетом и Федеральным ресурсным центром по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, эксперты обсудили проблемы детей-аутистов и рассказали о необходимости развития социальной среды.

Специалист по работе с детьми с аутизмом Александра Петрова рассказала о программе «Удобная среда».

— Цель программы — уменьшить изоляцию детей и взрослых с аутизмом. Сегодня, согласно опросу фонда «Выход», с этим сталкиваются 90% семей, — сказала Петрова. — Проект «Удобная среда» помогает сделать досуговые учреждения доступными для посетителей с аутизмом.

В России уже появились «дружелюбные» театры и кинотеатры, где свет в залах гаснет не до конца, а отрегулированный звук не заставляет испытывать дискомфорт.

— В планах сделать удобными для аутистов также кафе и магазины, — заверила Петрова.
— Но не стоит забывать, что помощь и одному человеку с аутизмом — это уже важный шаг.

Любовь Аркус, режиссер фильма «Антон тут рядом», рассказала на конференции об опыте героя своего известного фильма.

— В 2014 году мне позвонил папа Антона и сказал, что Антон стал очень агрессивен. Он кусал свою руку до крови, постоянно ел и сильно потолстел, — поделилась Аркус.

Режиссер решила проблему так: спросила у Антона — болен он или нет. Подросток ответил, что он здоров и в больницу не поедет.

— Тогда я сказала ему: иди и коси траву. Хватит лежать и есть. Со временем ситуация наладилась, — сказала Аркус. По ее словам, детей-аутистов можно и нужно менять принимая и принимать меняя.

Один из участников конференции поинтересовался у режиссера о возможности самопрограммирования женщины на рождение ребенка-аутиста.

— Давайте мы все забудем раз и навсегда, что мама может быть в чем-то виновата, — заявила Любовь Аркус. — Если мама не отдала такого ребенка после рождения — ее поцеловал Бог.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В России появились кинотеатры для аутистов

В России появились кинотеатры для аутистовЭксперты призвали развивать социальную среду и перестать винить матерей за рождение детей-аутистов

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