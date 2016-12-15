Metro при разделе активов создаст новый бренд

Немецкий розничный оператор Metro AG в рамках процесса разделения активов на продуктовый бизнес и торговлю потребительской электроникой переведет ее на новый бренд, сообщила компания в четверг.



«Предполагается, что в будущем оптово-продовольственный бизнес будет работать под корпоративным брендом Metro, в то время как подразделение потребительской электроники станет работать под брендом Ceconomy», — говорится в сообщении.



В рамках разделения активов, продиктованного желанием нарастить их капитализацию, Metro переживает беспрецедентные структурные изменения, отмечает портал anrt.info.



По оценке рейтингового агентства Fitch, сейчас положение компании хуже, чем у конкурентов, — французского Carrefour и британского Tesco.



Как подчеркивает Metro, основной фокус в бизнесе останется на торговле продуктами, хотя компания занимает первое место среди европейских ритейлеров потребительской электроники.



В России Metro владеет примерно 90 мелкооптовыми магазинами в более чем половине субъектов федерации. Кроме того, у компании на местном рынке есть и другие розничные активы.