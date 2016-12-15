Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Metro при разделе активов создаст новый бренд

Торговать электроникой ритейлер будет под маркой Ceconomy

Немецкий розничный оператор Metro AG в рамках процесса разделения активов на продуктовый бизнес и торговлю потребительской электроникой переведет ее на новый бренд, сообщила компания в четверг.

«Предполагается, что в будущем оптово-продовольственный бизнес будет работать под корпоративным брендом Metro, в то время как подразделение потребительской электроники станет работать под брендом Ceconomy», — говорится в сообщении.

В рамках разделения активов, продиктованного желанием нарастить их капитализацию, Metro переживает беспрецедентные структурные изменения, отмечает портал anrt.info.

По оценке рейтингового агентства Fitch, сейчас положение компании хуже, чем у конкурентов, — французского Carrefour и британского Tesco.

Как подчеркивает Metro, основной фокус в бизнесе останется на торговле продуктами, хотя компания занимает первое место среди европейских ритейлеров потребительской электроники.

В России Metro владеет примерно 90 мелкооптовыми магазинами в более чем половине субъектов федерации. Кроме того, у компании на местном рынке есть и другие розничные активы.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Metro при разделе активов создаст новый бренд

Торговать электроникой ритейлер будет под маркой Ceconomy

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке