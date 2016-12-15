Спецоперация по делу о боевиках ИГ проходит на окраине Самары

Силовики проводят сегодня на окраине Самары спецоперацию по делу о предполагаемых членах террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

В ФСБ полагают, что в одной из квартир жилого дома в поселке Зубчаниновка могут находиться взрывчатка, оружие, а также лица, относящиеся к террористической группировке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

Также уточняется, что на месте работают полиция, МЧС, оперативники ФСБ. Также там дежурят врачи, а местность, прилегающая к дому, оцеплена. Возможно, скоро жильцов начнут эвакуировать.