Британские генералы построят сирийскую оппозицию

Британские военные советники прибыли в Сирию, чтобы восстановить боеспособность отрядов «умеренной», отступивших из Алеппо. Министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон объявил, что к настоящему моменту на место прибыли 20 инструкторов, которые займутся обучением тех повстанческих отрядов, которые участвуют в борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ).

Об отправке советников было объявлено еще в октябре, задолго до взятия Алеппо сирийскими правительственными войсками. Изначально перед ними ставилась задача обучения новобранцев навыкам ведения общевойскового боя, основам тактической медицины и саперного дела. Однако с изменением обстановки изменились и задачи.

По данным СМИ и по информации из соцсетей, сейчас группа советников состоит преимущественно из высокопоставленных офицеров в звании вплоть до бригадного генерала. Группу охраняет спецназ авиационной службы — САС. Их первая задача — оценить боеспособность вырвавшихся из Алеппо отрядов оппозиции и состояние их боевой техники. Затем они должны будут выработать новую стратегию для «умеренной» оппозиции и попытаться сплотить под единым командованием ее военные структуры.

Как заявил вчера на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления ГШ ВС РФ Виктор Познихир, сейчас проводится операция по выводу из блокированных кварталов Алеппо в провинцию Идлиб оставшихся боевиков, членов их семей, а также удерживаемых ими мирных жителей. Через специально созданный гуманитарный коридор из района Салах-эд-Дин перевезено более 1000 человек.

После падения Алеппо западные державы всерьез опасаются розни между уцелевшими оппозиционерами. Поэтому стоит задача консолидации разрозненных отрядов и превращения их в боеспособную армию. Фэллон уже пообещал, что британские инструкторы займутся обучением именно «умеренных» оппозиционеров, а не исламистов. Основу повстанческих сил должны составить Свободная сирийская армия (ССА) и еще три группировки.

Пристальное внимание «умеренным» уделяют и американцы, для которых в преддверии наступления на Ракку остро стоит вопрос арабизации оппозиционных сил. Пока что поддерживаемые ими «Сирийские демократические силы» (СДС) состоят преимущественно из курдов, а большинство населения столицы самопровозглашенного халифата составляют арабы, для которых курды почти такие же враги, как и ИГИЛ.

Все подготовительные мероприятия займут по меньшей мере несколько месяцев, так что штурм Ракки откладывается как минимум до весны 2017 года.

Как отметила в беседе с «Известиями» советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина, в Алеппо оппозиции нанесено серьезное поражение.

— Оппозиционеры отступают в провинцию Идлиб, но это разбитые отряды, которые находятся в очень сложных отношениях друг с другом, — говорит эксперт. — Группировки разрознены и ослаблены.

Востоковед предположила, что англичане не сумеют сформировать из уцелевших боевиков боеспособные и вменяемые силы.