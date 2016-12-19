Импортеров попросят инвестировать в Россию

Импортеров товаров и услуг, которые не имеют аналогов на территории РФ, могут законодательно обязать брать на себя инвестиционные обязательства, если цена контракта выше 100 млн рублей. Такие условия предполагается внести в федеральные законы о закупках для госкомпаний.

Министерство экономического развития направило в правительство доклад о возможности законодательно закрепить механизм офсетных сделок, сообщила «Известиям» пресс-секретарь министерства Елена Лашкина.

Согласно проекту закона заказчики должны будут публиковать в единой системе информацию о конкурсах на закупки импортных товаров и услуг стоимостью более 100 млн рублей. Импортеры, принимающие участие в конкурсах, должны будут предложить встречные инвестиционные обязательства, после чего конкурсная комиссия отберет лучшие предложения, еще раз уточнит условия и выберет единственного поставщика. Далее поставщик заключает контракт в соответствии с утвержденными комиссией условиями.

Механизм офсетного договора, когда импорт продукции предусматривает для поставщика условие инвестировать часть вырученных от сделки денег в страну-импортера, уже используется в Нидерландах, Италии, Греции и Норвегии.

В докладе Минэкономразвития говорится, что механизм поможет гарантировать поставки российских металлических полуфабрикатов иностранным компаниям, поставляющим в РФ транспортные средства, приобретаемые за счет средств федерального бюджета (автомобили, самолеты, суда), и промышленное оборудование.

— Указанная мера обеспечит заключение контрактов на поставку транспортных средств и промышленного оборудования, предусматривающих встречные обязательства поставщика по использованию российских металлических полуфабрикатов, — отметила представитель ведомства.

В Минэкономразвития считают целесообразным указать в законе список импортных товаров, услуг и их цену, при которой правительство выставляет импортерам дополнительные требования. Такая мера обеспечит контракты на поставку транспортных средств и промышленного оборудования, предусматривающие встречные обязательства поставщика по использованию российских металлических полуфабрикатов, считают в министерстве.

Возможность выдвигать импортерам условия о дополнительных обязательствах уже предусмотрена в законе, однако заключение контрактов со встречными условиями осуществляется крайне редко из-за отсутствия со стороны заказчиков экономического интереса, сообщил «Известиям» представитель Минэкономразвития.

Проект изменений подготовлен с учетом зарубежного опыта и ограничений, которые накладывает на Россию членство во Всемирной торговой организации (ВТО), рассказали «Известиям» в Ассоциации производителей алюминия, которая готовила проект закона. «Введение механизма офсетных сделок позволит привлечь дополнительные инвестиции в российскую экономику, а также поспособствует развитию экспортного потенциала российской продукции», — полагают в ассоциации. Документ также отправлен в Минпромторг и комитет Госдумы по экономической политике.

В «Русале» считают, что применение механизма офсетных сделок поможет большинству отраслей.

— Важно понимать, что офсет в первую очередь направлен на продвижение российских товаров с добавленной стоимостью, — отметили в компании.

В алюминиевой корпорации надеются, что законопроект будет принят уже в 2017 году. «Фактически он уже сформирован, у всех участников есть понимание, что офсетные сделки однозначно улучшат инвестиционный климат страны и создадут дополнительный стимул для развития перерабатывающих производств», — сообщил представитель «Русала».

Ранее гендиректор компании «Северсталь» Алексей Мордашов обращался к правительству с просьбой обратить внимание на отечественные товары и услуги, которые покупаются за рубежом. В частности, он просил рассмотреть возможность офсетных сделок. «Требовать от поставщиков оборудования хотя бы частично импортировать российскую металлургическую продукцию для изготовления оборудования, которое впоследствии будет ввезено в Россию для использования в тех проектах, которые финансируются за государственный счет», — предлагал Алексей Мордашов.

В первую очередь этот механизм нужен производителям металлургической продукции, которые смогут увеличить поставки в адрес крупных зарубежных производителей автомобильной продукции, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

Однако для получения экономического эффекта в законодательство придется вносить более широкие изменения, так как в 2014–2015 годы правительство существенно ограничило допуск к государственным и муниципальным закупкам зарубежных машиностроителей.

В частности, государство отказалось от закупок легковых и грузовых автомобилей, средств общественного транспорта, коммунальной техники, трубоукладчиков, разгрузчиков и погрузчиков, напоминает председатель Межрегионального третейского суда Москвы Олег Сухов.

Он считает, что в реализации этой инициативы могут быть заинтересованы как представители черной, так и цветной металлургии: в производстве машин и оборудования используется широкий спектр металлов — чугун, сталь, алюминий, медь, цинк, олово, свинец, никель и т.д. Однако законопроект даст полноценный эффект лишь при устранении имеющихся барьеров, считает Олег Сухов.

После внесения законопроекта в установленном порядке он должен будет пройти все предусмотренные процедуры, что означает, что его утверждение займет по меньшей мере один год, сообщили в Алюминиевой ассоциации.

— Ассоциация полагает, что введение механизма офсетных сделок позволит привлечь дополнительные инвестиции в российскую экономику, а также поспособствует развитию экспортного потенциала российской продукции, — подчеркнули в отраслевом лобби.

В Минпромторге не ответили на запрос «Известий», в Госдуме сообщили, что информация о законопроекте к ним пока не поступала.

Справка «Известий»:

Офсетное соглашение представляет собой компенсационную сделку, когда при закупке импортной продукции выставляются встречные требования. В мировой практике такие сделки наиболее распространены при импорте продукции военно-промышленного комплекса. Разработкой основных направлений внедрения офсетного механизма в России занимается Минэкономразвития. При этом термин «офсетная сделка» в российском законодательстве до сих пор отсутствует.