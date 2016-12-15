В Москве ввели план «Перехват» после ограбления со стрельбой

В центре столицы вооруженные грабители напали на водителя за рулем автомобиля. Двое неизвестных разбили стекло машины, после чего сделали несколько выстрелов и похитили сумку с крупной суммой денег. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 15 декабря в переулке Маяковского. Нападавшие блокировали автомобиль, в котором мужчина перевозил деньги, после чего несколько раз выстрелили по машине. Отобрав у мужчины сумку с деньгами, они скрылись в неизвестном направлении на автомобиле Audi черного цвета, сообщает телеканал «360».

В настоящее время сумма похищенного устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа.

Для поимки преступников в Москве объявлен план «Перехват».