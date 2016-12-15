Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В Москве ввели план «Перехват» после ограбления со стрельбой

Сумма похищенного устанавливается

В центре столицы вооруженные грабители напали на водителя за рулем автомобиля. Двое неизвестных разбили стекло машины, после чего сделали несколько выстрелов и похитили сумку с крупной суммой денег. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 15 декабря в переулке Маяковского. Нападавшие блокировали автомобиль, в котором мужчина перевозил деньги, после чего несколько раз выстрелили по машине. Отобрав у мужчины сумку с деньгами, они скрылись в неизвестном направлении на автомобиле Audi черного цвета, сообщает телеканал «360».

В настоящее время сумма похищенного устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа.

Для поимки преступников в Москве объявлен план «Перехват».

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В Москве ввели план «Перехват» после ограбления со стрельбой

Сумма похищенного устанавливается

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Инфографика

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

О спросе на услуги новогодних аниматоров и их гонорарах — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке