Правительство готовит «рыбный день»

Россия обладает достаточно значительным потенциалом в развитии рыбоводства, чтобы войти в число стран — лидеров в этой отрасли. Для этого необходимо существенно доработать нормативную базу, уделив особое внимание вопросам селекционно-племенной работы, устранению барьеров для расширения границ рыбоводных участков и усовершенствованию ветеринарно-санитарной работы. Такой вывод можно сделать из материалов заседания правительственной комиссии, прошедшего 13 декабря (есть в распоряжении «Известий»). Отраслевые эксперты подтверждают: выполнить эту задачу вполне реально.

Для ускоренного развития рыбоводства в России требуется активизировать разработку и принятие нескольких законопроектов, следует из материалов, подготовленных к заседанию правительственной комиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий.



В частности, Минсельхозу необходимо до 15 марта 2017 года обеспечить актуализацию ветеринарно-санитарных норм и требований к аквакультуре. К 10 февраля 2017 года ведомство должно также предоставить в правительство предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего селекционно-племенную работу в рыбоводстве.



Кроме того, Минприроды и Минсельхозу в срок до 12 февраля 2017 года необходимо доработать законопроект, касающийся использования лесов (создания искусственных водоемов на лесных землях) для рыбоводства. Минсельхозу предстоит до 20 января 2017 года внести в правительство законопроект, предполагающий возможность рыбоводства на водных объектах, расположенных на землях сельхозназначения.



К 1 марта следующего года нескольким министерствам поручено сформировать предложения по устранению препятствий для формирования рыбоводных участков, в том числе расположенных на особо охраняемых природных территориях и территории морских режимных районов.

В справочном материале, подготовленном к заседанию комиссии, отмечается, что общий объем произведенной в мире рыбной продукции увеличился за последние пять лет на 11 млн т и достиг 158,3 млн т в 2015 году. Мировыми лидерами по производству рыбы являются Китай (67,3%), Индия (5,4%), Вьетнам (2,6%) и Таиланд (2,6%). Вылов водных биоресурсов в 2015 году в России достиг около 4,5 млн т, тогда как пищевая продукция отечественного рыбоводства составила 153,2 тыс. т.

«Россия обладает значительным потенциалом в развитии товарной аквакультуры и в случае эффективного использования имеющихся водных ресурсов может войти в число стран — лидеров в рыбоводстве», — говорится в материалах.

За последние три года уже проведена работа по совершенствованию «рыбного законодательства». В частности, рыбоводным хозяйствам, которые добросовестно исполняют свои обязанности, предоставлено право на заключение договора пользования рыбоводным участком на новый срок без проведения торгов.

Сейчас реализуются и планируются к реализации 146 инвестпроектов, направленных на развитие рыбоводства на общую сумму более 66,6 млрд рублей. При этом только в 2016 году из федерального бюджета запланировано направить на поддержку проектов 348,6 млн рублей, в том числе на развитие осетроводства — 47,7 млн рублей. В следующем году объем поддержки планируется увеличить до 372,5 млн рублей. Эти средства обеспечат привлечение в отрасль частных инвестиций в размере около 11 млрд рублей.

Кроме того, для ускоренного развития аквакультуры правительство разрешило ввоз в Россию отдельных видов посадочного материала и оборудования. В течение 2015 года решениями коллегии ЕЭК установлены временные нулевые ввозные ставки на оборудование для товарной аквакультуры, а также на оплодотворенную икру и мальков лосося и форели.



В Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство) «Известиям» напомнили, что в 2014 году в нашей стране вступил в силу закон «Об аквакультуре». И за последние два года правительством, Минсельхозом и Росрыболовством была проведена необходимая работа по переходу отрасли к работе в новых условиях.

— В результате проведенной работы удалось достичь значительного — более чем на 40% — увеличения производства товарной аквакультуры за девять месяцев 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 97 тыс. т, — рассказали в Росрыболовстве.

Вместе с тем, как считают в ведомстве, этого недостаточно для того, чтобы в полной мере реализовать потенциал развития аквакультуры в России, — остается ряд проблемных моментов в законодательстве. Например, определение границ рыбоводных участков.

В Росрыболовстве также считают необходимым законодательно урегулировать использование лесных участков для размещения рыбоводной инфраструктуры; передать регионам полномочия по организации и проведению торгов в отношении рыбоводных участков во внутренних пресноводных водных объектах; закрепить возможность ведения бизнеса на рыбопромысловых участках и т.д.

Председатель правления ассоциации «ГКО «Росрыбхоз» Василий Глущенко согласен практически со всеми предложениями, которые были высказаны в ходе заседания правительственной комиссии. По его словам, войти в число стран — лидеров в рыбоводстве России вполне по силам. Главным моментом, который может способствовать ускоренному развитию аквакультуры, он считает решение вопроса селекционно-племенной работы в товарном рыболовстве.