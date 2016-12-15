Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Роналду забил 500-й гол в своей клубной карьере

«Юбилейный» мяч залетел в ворота мексиканской «Америки», с которой мадридский «Реал» встречался в полуфинале чемпионата мира среди клубов

Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, получивший приз лучшему футболисту мира по итогам 2016 года «Золотой мяч», забил 500-й гол в своей клубной карьере.

Это случилось на третьей добавленной минуте второго тайма полуфинального матча чемпионата мира среди клубов, где «сливочные» играли с «Америкой» из Мехико. Гол был подтвержден с помощью видеоповтора, пишет «Спорт-Экспресс».

Сама встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридцев. Теперь «Реал» в финале встретится с японским футбольным клубом «Касима Антлерс». Встреча состоится в воскресенье, 18 декабря.

Стоит отметить, что Роналду в составе мадридцев, за которых он выступает с 2009 года, забил уже 377 мячей. Еще 118 мячей было отправлено в ворота соперников в составе «Манчестер Юнайтед». Еще пять мячей нападающий забил, защищая цвета лиссабонского «Спортинга». В товарищеских встречах форвард также успел наколотить не мало — 47 мячей.

За сборную Португалии Роналду успел отличится 68 раз.

Читайте также:

Криштиану Роналду планирует выиграть «Золотой мяч» и в 2017 году

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Роналду забил 500-й гол в своей клубной карьере

«Юбилейный» мяч залетел в ворота мексиканской «Америки», с которой мадридский «Реал» встречался в полуфинале чемпионата мира среди клубов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке