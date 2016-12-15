Роналду забил 500-й гол в своей клубной карьере

Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, получивший приз лучшему футболисту мира по итогам 2016 года «Золотой мяч», забил 500-й гол в своей клубной карьере.



Это случилось на третьей добавленной минуте второго тайма полуфинального матча чемпионата мира среди клубов, где «сливочные» играли с «Америкой» из Мехико. Гол был подтвержден с помощью видеоповтора, пишет «Спорт-Экспресс».

This is Cristiano Ronaldo's 500th career goal scored against club America. What a milestone to reach. #Legend pic.twitter.com/h2ls35pKrR — MoDrIsCo (@ZinedinIsco) 15 декабря 2016 г.

Сама встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридцев. Теперь «Реал» в финале встретится с японским футбольным клубом «Касима Антлерс». Встреча состоится в воскресенье, 18 декабря.



Стоит отметить, что Роналду в составе мадридцев, за которых он выступает с 2009 года, забил уже 377 мячей. Еще 118 мячей было отправлено в ворота соперников в составе «Манчестер Юнайтед». Еще пять мячей нападающий забил, защищая цвета лиссабонского «Спортинга». В товарищеских встречах форвард также успел наколотить не мало — 47 мячей.



За сборную Португалии Роналду успел отличится 68 раз.

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