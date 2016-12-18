Разгневай босса — протяни ему руку

Это именно таких, как он, я имею в виду, когда говорю клиентам, что если жизнь вас столкнет с эстетом, то пощады вашему невежеству не будет. Конечно, если от этого человека в вашей жизни ничего не зависит, то да, может, и не стоит переживать. Но если, предположим, с ним вы давно мечтали заключить выгодный контракт или хотели устроиться к нему на работу, да просто хотели с ним подружиться, то вам есть что терять. Ведь так?

В его подчинении примерно 450 человек. Название компании, которой он руководит, давно и хорошо известно и всей стране, и за ее пределами, спроси даже любого подростка.

Блестящее образование, из хорошей семьи, он приветствует даму стоя и не протягивает ей руку первым. Он ценит правила этикета и ценит тех, кто чтит этикет. Мы в его офисе, ведем неспешную беседу за кофе. Общение с такими, как он (по крайней мере для меня), — это сеанс гедонизма, эстетический транс. Говорим про живопись, про воспитание подростков, про культуру общения. «Альбина, вы не могли бы объяснить моим сотрудникам, что когда я утром иду по коридору офиса, то не нужно протягивать мне руку для рукопожатия. Это мешает. Ведь я же тороплюсь!»

Этот крик души я слышу постоянно от людей, занимающих высокие посты.

Стоит им утром появиться среди подчиненных, как тут же каждый норовит продемонстрировать уважение — пожать руку боссу. И мало кто догадывается, что продемонстрировать уважение в данной ситуации — это поприветствовать словесно и дождаться, когда он сам протянет вам руку. Не наоборот.

Человека, который правил этикета не знает, ничего в вашем поступке, возможно, не смутит, а вот воспитанный человек это может воспринять как хамство. Зачем же портить отношения с руководителем?!

В этикете всё давно прописано. Первым руку протягивает тот, кто старше по званию, по должности, по рангу, в общем. А если ранги равны, то по возрасту.

Какой у нас алгоритм приветствия? Младший устно здоровается, если это вообще первая встреча — представляется и протягивает визитку. Всё. Пожать руку или нет — воля старшего.

И если бы в этот момент я проводила семинар по искусству делового общения, то я бы задала сейчас слушателям вопрос: «А теперь скажите, когда на улице встречаются два полковника, один сухопутных войск, а другой — воздушных. Кто кого первым будет приветствовать?»

Обычно клиенты выдвигают предположение, что воздушные войска главнее сухопутных, потому и рукопожатие будет инициировать полковник «с воздуха». И это неправильный ответ. Ранги равны, а значит, тот, кто воспитаннее, тот и будет здороваться первым.

При общении с дамой на работе — те же правила. Мужчин и женщин в офисе нет, все равны. Иерархия строится только по должностям. Потому, когда к лифту подошли коллеги разного пола, кнопку вызова нажмет тот, кто ближе, кто воспитаннее.

А вот в светской системе координат всё наоборот. Здесь всем правит его величество гендер. И потому кнопку лифта нажмет мужчина, в лифт первым войдет мужчина (это элемент безопасности — вдруг лифт обвалится, женщина не пострадает), а вот подать руку для рукопожатия или нет — решает дама. Это правило чаще остальных игнорируют мужчины в погонах. Они еще и руку дамскую сжимают изо всех сил.

Услышав об этом, одна барышня возраста чеховских героинь задала мне вопрос: «А можно тогда руку сразу для поцелуя протянуть?» Ни-ко-гда. Поцелуй руки — это жест особой симпатии, признак особого почтения. И только мужчина решает, хочет он одарить таким вниманием эту конкретную даму или нет.

Жак Ширак вот, например, решил однажды одарить таким вниманием королеву Великобритании и Соединенного Королевства Елизавету Вторую. Чмокнул ей руку и моментально попал в сводки новостей едва ли не как хам. Нарушения придворного этикета, который запрещает прикосновения к лицам королевской крови, не простили экс-президенту Франции ни французские журналисты, ни британские. Знал ли господин Ширак об этом правиле? Конечно, знал. Но галантность у французов в крови, и желание ее продемонстрировать часто оказывается выше социальных барьеров. И будь на месте Ее Величества простая смертная, то жесту президента аплодировали бы женщины всех стран.

Кстати, как-то мне попалась публикация, автор которой утверждала, что «если мужчина, войдя в помещение, поцеловал руку одной даме, то он обязан целовать руки и всем остальным». Ничего и никому в этом случае мужчина не должен. Даме, к которой у него особое отношение (не обязательно с куртуазным подтекстом, достаточно просто уважения), он руку целует, а к остальным у него, может быть, вообще неприязнь. Так о каком поцелуе может идти речь? Не издевайтесь над мужчинами! Этикет с ними и без того довольно строг.

Автор — международный эксперт по протоколу и этикету



