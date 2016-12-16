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Китайцы идут в российский лес

Инвесторы из КНР готовы инвестировать $1 млрд в строительство двух целлюлозных заводов в Сибири

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Минпромторг договорился об участии китайских партнеров в финансировании строительства двух целлюлозных заводов в России общей стоимостью более $3 млрд, а также о поставках конечной продукции в КНР. Об этом «Известиям» сообщили в министерстве по итогам встречи с китайскими партнерами.

На этой неделе в рамках официального визита российской делегации в Китай, которую возглавил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, прошли переговоры о развитии инвестиционного партнерства двух стран в части лесопереработки и совместного использования лесных ресурсов России.

 В настоящее время Китай потребляет около 25 млн тонн товарной целлюлозы в год и ее потребление ежегодно растет на 5–10%,  отметил Виктор Евтухов.

По словам представителя Минпромторга, китайские инвесторы готовы профинансировать строительство двух целлюлозных заводов в Сибири на общую сумму $1 млрд.

Речь идет о строительстве завода в городе Амурске (Хабаровский край) мощностью до 750 тыс. т хвойной целлюлозы в год, а также о проекте целлюлозного завода в Енисейском районе Красноярского края мощностью 900 тыс. т. Общая стоимость первого проекта оценивается в сумму более $1 млрд, второго  около $2 млрд. Строительство заводов планируется завершить в 2019 году.

Российская делегация провела переговоры о совместном строительстве завода в Амурске с крупнейшим китайским государственным холдингом Chentong, в который также входит компания China Paper. С российской стороны проект контролируют «РФП-Групп», ВЭБ и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

В пресс-службе Внешэкономбанка «Известиям» сообщили, что строительство целлюлозного производства в Амурске является перспективным стратегическим проектом развития Дальневосточного лесопромышленного кластера.

 Работа по созданию кластера ведется во взаимодействии с Минпромторгом и Минвостокразвития РФ под руководством Внешэкономбанка и при участии потенциальных резидентов кластера  «РФП-Групп» и «Азия лес». С компанией Chenпtong у ВЭБа были переговоры о перспективах участия китайской стороны в строительстве целлюлозного производства в Амурске. Договорились создать совместную с Chentong, China Paper, РФП и Внешэкономбанком рабочую группу для более детальной проработки проекта. Следующая совместная встреча намечена на январь 2017 года,  отметил представитель банка.

Другой завод  в Енисейском районе Красноярского края  реализуется ООО «Сибирский лес» совместно с китайской инжиниринговой компании CAMCE, а также China Development Bank, с которым у компании «Сибирский лес» подписан меморандум.

Представитель Минпромторга пояснил, что в рамках проекта в Амурске предполагается, что вложения инвесторов из КНР составят около $600 млн, а для строительства завода в Красноярском крае будет привлечено еще порядка $400 млн.

 Остальные средства под эти проекты обеспечат российские компании. А также, скорее всего, будут привлечены крупные европейские или азиатские холдинги. В марте в Китае министерство коммерции КНР совместно с Минпромторгом проведут инвестиционный семинар, своего рода road show российских инвестпроектов в лесной отрасли,  отметили в ведомстве.

Минпромторг также готов применить те меры поддержки отрасли, которые сегодня предоставляются отраслевым предприятиям по трем основным направлениям: стимулирование развития предприятий, развитие экспорта и развитие технологий.

В рамках поддержки предприятий отрасли реализуется ряд инициатив, таких как субсидирование процентных ставок по кредитам, реализация приоритетных инвестиционных проектов, применение механизма специальных контрактов с целью локализации производств, реализация комплексных инвестпроектов, финансирование предпроизводственной стадии проектов по льготной ставке в 5% через Фонд развития промышленности, отметили в ведомстве.

В настоящее время Минпромторг совместно с отраслевым научным и бизнес-сообществом разрабатывает проект Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года. Стратегия будет включать в себя направления развития всех основных подотраслей лесопромышленного комплекса, в том числе и целлюлозно-бумажную промышленность. По итогам разработки стратегии меры поддержки отрасли будут дополнены.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Китайцы идут в российский лес

Китайцы идут в российский лесИнвесторы из КНР готовы инвестировать $1 млрд в строительство двух целлюлозных заводов в Сибири

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