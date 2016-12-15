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ФАС предложила начать биржевые торги мясом и растительным маслом

В ведомстве одобрили идею Московской биржи начать торги сахаром

Замруководителя ФАС Андрей Цыганов заявил, что ведомство одобряет идею Московской биржи начать торги сахаром и предлагает в будущем проводить биржевые торги мясом и растительным маслом.

Об этом информирует агентство ТАСС.

«Абсолютно не исключаю, что это те товары, которые могут торговаться, причем уже, наверное, сейчас», — сказал он, отметив, что на торги может быть направлено «5–7–10% сахара».

Ранее с предложением торговать на бирже сахаром на экспертном совете ФАС выступил директор департамента товарного рынка Московской биржи Михаил Орленко.

Он напомнил, что в конце 2015 года на бирже стартовали торги зерном. По его словам, этот опыт был учтен при организации торгов сахаром. 

По словам Орленко, первая сделка по сахару может быть заключена уже в январе будущего года.

Напомним, торги зерном на Московской бирже начались 29 декабря 2015 года. 

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

ФАС предложила начать биржевые торги мясом и растительным маслом

В ведомстве одобрили идею Московской биржи начать торги сахаром

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