Страховщики не готовы к электронной продаже ОСАГО

С 1 января 2017 года все страховые компании будут обязаны предоставлять автовладельцам возможность оформлять ОСАГО и онлайн, и офлайн. Однако даже при росте запросов на электронные полисы автомобилисты всё равно предпочитают общаться со страховщиками лично.

Летом Госдума приняла поправки в закон об ОСАГО, согласно которым с 1 января 2017 года все страховые компании будут обязаны оформлять электронные полисы гражданской ответственности. Таким образом, автовладелец сможет выбирать — покупать полис очно или через интернет.

— С одной стороны, это должно привести к частичному решению проблемы роста убыточности этого вида страхования. Без электронного ОСАГО 25 регионов рискуют вовсе остаться без полисов. Но, с другой стороны, жесткие требования к сайтам ставят под вопрос эффективность деятельности по ОСАГО у отдельных страховщиков. Тем не менее это путь, по которому идет весь мир, и нам без электронного ОСАГО не обойтись, — рассказала «Известиям» Ирина Лукашевич, председатель Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада.

Согласно статистике «Яндекса», четверть поисковых запросов на тему обязательного автострахования касается именно «электронного ОСАГО» или «ОСАГО онлайн». Число таких запросов за 2016 год выросло в 72 раза.

Наибольшую активность, по данным «Яндекса», пользователи проявляли в марте–апреле и сентябре–декабре. В январе, феврале и мае интерес к автострахованию традиционно снизился.

— Часто январские праздники затягиваются до февраля, пока в автосалонах не начинаются распродажи автомобилей прошлогоднего сезона. Новые автомобили «упаковывают» как в КАСКО, так и в добровольное страхование ответственности, которое оформляется на большую сумму покрытия, чем обязательное, — поясняет Дмитрий Фельдман, генеральный директор компании «Адвант-Страхование».

Однако, несмотря на рост запросов в интернете, большинство автомобилистов всё равно предпочитают покупать полисы очно.

Да и вступление в силу нового закона не принесет глобальных изменений. По словам Дмитрия Фельдмана, процесс оформления страховки полностью не перейдет в режим онлайн хотя бы потому, что есть сложные страховые продукты: инвестиционное страхование, страхование для юридических лиц (груз, имущество) и другие продукты.

— Одна из причин низких продаж страховых полисов через интернет — сложность услуги. А чем она сложнее, тем больше люди склонны искать консультанта, тем меньше они доверяют собственным решениям. Единственный выход — обучать клиента и упрощать услугу, — уверен Дмитрий Андреев, генеральный директор колл-центра Creative call project.

— Сейчас это всё работает очень грустно: у многих страховых есть калькулятор, но после заполнения всех полей предлагается приехать в офис. По итогам 2014–2015 годов доля всего онлайн-страхования составила 0,28 и 0,31% соответственно: в 2015 году онлайн-полисов продано на 3,2 млрд рублей против 517 млрд в целом. Это капля в море, — говорит Валерий Коляда, директор по маркетингу портала по поиску страховок Strahovkaru.ru.

По мнению экспертов, рынок онлайн-страхования сегодня в основном представлен страховками для туристов, выезжающих за границу. Заметно меньшую долю занимают сферы недвижимости, страхования жизни и здоровья.

Теоретически такие тренды должны вести к повышению качества сайтов компаний, но на деле далеко не у всех страховщиков есть удобные для пользователя адаптивные версии порталов, нет аккаунтов в соцсетях, а они необходимы.

— Кроме того, очень желательно присутствие в мессенджерах. Человек, желающий застраховать жизнь, авто, недвижимость, должен иметь возможность сделать это быстро, в интернете, где ему комфортно проводить время, — говорит Коляда. — Но стоит учесть, что страховщики только в 2015 году начали потихоньку внедрять страховые продукты, которые можно продавать без участия представителя компании.

В Российском союзе автостраховщиков «Известиям» рассказали, что специалисты проводят подготовку к вступлению в силу поправок в закон об ОСАГО.

— Это большой проект, направленный на обеспечение доступности полисов ОСАГО на территории всей страны. Рассчитываем, что с запуском обязательных продаж проблема очередей за автогражданкой будет решаться. Но важно, чтобы параллельно были приняты и вступили в силу поправки о натуральной форме возмещения ущерба в ОСАГО, — сказали в пресс-службе Российского союза страховщиков.

По словам представителей пресс-службы, изначально страховое сообщество рассчитывало, что приоритет ремонта и обязательное электронное ОСАГО будут введены одновременно. Ведь если не принять необходимых мер, то после вступления в силу с 1 января 2017 года положения закона о свободной продаже электронных полисов ОСАГО по всей стране ситуация в сегменте ОСАГО резко ухудшится — убыточность из проблемных регионов начнет свободно перетекать по всей территории РФ, будут стерты границы между благополучными и проблемными с точки зрения ОСАГО территориями и локализовать проблемные зоны не удастся.

— Натуральное возмещение в ОСАГО направлено на борьбу с мошенниками, так как в основном происходят реальные выплаты, которые и представляют основной интерес для недобросовестных автоюристов, — уверены в Российском союзе автостраховщиков. В случае действия электронного ОСАГО без вступления в силу норм о натуральном ремонте, количество мошеннических схем значительно возрастет.

