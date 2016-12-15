Керри: власти Турции готовы принять беженцев из Алеппо

Власти Турции готовы принять эвакуируемых из Алеппо.

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри.

«Турция готова принять эвакуируемых для размещения и лечения», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, Керри отметил, что перемирие в Алеппо похоже начинает соблюдаться, и добавил, что США выделили $6 млрд на гуманитарную помощь в Сирии.

Российская сторона в лице начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира сообщает, что по гуманитарным коридорам в безопасные районы города выведены более 108 тыс. мирных жителей, в том числе более 47 тыс. детей.

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