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Искусственные органы в РФ могут начать выращивать в 2018 году

Ученые и медики ждут, когда у них появится законодательная основа для внедрения новых разработок в клиническую практику

Искусственные органы в РФ могут начать выращивать в 2018 году.

Об этом заявили «Известиям» в Минздраве России в связи с принятием закона № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах».

«Вне сомнения, этот документ является лишь начальным звеном комплексной системы использования объектов живой природы», — отметили в пресс-службе ведомства.

При этом, большая часть положений нового закона вступит в силу уже в 2017 году, но для нормальной работы необходимо принять еще 60 подзаконных актов, на что уйдет год.

Кроме регулирования разработки и исследований клеточных продуктов для нужд медицины, закон также призван решить такие задачи, как хранение, транспортировка и вопросы донорства биологических материалов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Создание искусственных органов откладывается на год

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Искусственные органы в РФ могут начать выращивать в 2018 году

Ученые и медики ждут, когда у них появится законодательная основа для внедрения новых разработок в клиническую практику

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