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Тигренка, вышедшего к людям, спасли в Приморье

Животное питалось на местной свалке

Пятимесячного амурского тигренка, вышедшего к людям, спасли в Приморье.

Об заявила пресс-служба Дальневосточного филиала АНО «Центр «Амурский тигр».

Тигренок оказался пятимесячной самочкой, оставшейся без матери. Она была замечена на одной из местных свалок, куда приходила питаться по ночам мясными остатками.

Хищный зверь со временем мог осмелеть и начать выходить к людям. Чтобы этого не произошло, экологам пришлось поймать ее и отправить в реабилитационный центр, сообщает Федеральное агентство новостей.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Тигренка, вышедшего к людям, спасли в Приморье

Животное питалось на местной свалке

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