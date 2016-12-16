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Токио получил от Хабаровска эстафету ЧМ по каратэ

Соревнования пройдут в конце ноября следующего года

В Токио прошло рабочее совещание по подготовке к ЧМ по киокусинкай каратэ Всемирного Союза Киокусинкай.

В его рамках состоялась церемония передачи переходящего кубка ЧМ.

В ней, в частности, приняли участие вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и хабаровский губернатор Вячеслав Шпорт, сообщает ИА AmurMedia.

Представители делегаций обеих стран обговорили вопросы транспортной логистики и размещения спортсменов, судей и гостей турнира.

Агентство напоминает, что 3-й Чемпионат мира среди спортсменов в 14-ти весовых категориях пройдёт 25-26 ноября 2017 года в Токио.

Он состоится на легендарной арене Tokyo Metropolitan Gymnasium.

Слоган предстоящего чемпионата - девиз "Время быть в Токио!"

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Токио получил от Хабаровска эстафету ЧМ по каратэ

Соревнования пройдут в конце ноября следующего года

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