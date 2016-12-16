Токио получил от Хабаровска эстафету ЧМ по каратэ

В Токио прошло рабочее совещание по подготовке к ЧМ по киокусинкай каратэ Всемирного Союза Киокусинкай.



В его рамках состоялась церемония передачи переходящего кубка ЧМ.



В ней, в частности, приняли участие вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и хабаровский губернатор Вячеслав Шпорт, сообщает ИА AmurMedia.

Представители делегаций обеих стран обговорили вопросы транспортной логистики и размещения спортсменов, судей и гостей турнира.

Агентство напоминает, что 3-й Чемпионат мира среди спортсменов в 14-ти весовых категориях пройдёт 25-26 ноября 2017 года в Токио.



Он состоится на легендарной арене Tokyo Metropolitan Gymnasium.



Слоган предстоящего чемпионата - девиз "Время быть в Токио!"