Сахалин могут соединить с материком и с островом Хоккайдо

РЖД предложил Токио совместную работу над проектом переходов
Проект железной дороги, которая соединит Сахалин с материком и в итоге с островом Хоккайдо, обсуждался на российско-японском бизнес-форуме в Токио.
Об этом сообщил вице-президент РЖД Вячеслав Павловский, передает ИА SakhalinMedia.
По его словам, первый этап проекта — строительство постоянного перехода с материка на Сахалин через пролив Невельского.
«Суммарный грузопоток через переход материк — Сахалин до 2030 года может составить, по консервативным оценкам экспертов, 33 млн т», — сказал Павловский.
Предположительная стоимость первого этапа российская сторона оценила в 400 млрд рублей.
На втором этапе проекта возможно строительство перехода на Хоккайдо с Сахалина через пролив Лаперуза.