Сахалин могут соединить с материком и с островом Хоккайдо

Проект железной дороги, которая соединит Сахалин с материком и в итоге с островом Хоккайдо, обсуждался на российско-японском бизнес-форуме в Токио.



Об этом сообщил вице-президент РЖД Вячеслав Павловский, передает ИА SakhalinMedia.

По его словам, первый этап проекта — строительство постоянного перехода с материка на Сахалин через пролив Невельского.

«Суммарный грузопоток через переход материк — Сахалин до 2030 года может составить, по консервативным оценкам экспертов, 33 млн т», — сказал Павловский.



Предположительная стоимость первого этапа российская сторона оценила в 400 млрд рублей.

На втором этапе проекта возможно строительство перехода на Хоккайдо с Сахалина через пролив Лаперуза.