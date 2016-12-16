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Сахалин могут соединить с материком и с островом Хоккайдо

РЖД предложил Токио совместную работу над проектом переходов

Проект железной дороги, которая соединит Сахалин с материком и в итоге с островом Хоккайдо, обсуждался на российско-японском бизнес-форуме в Токио.

Об этом сообщил вице-президент РЖД Вячеслав Павловский, передает ИА SakhalinMedia.

По его словам, первый этап проекта — строительство постоянного перехода с материка на Сахалин через пролив Невельского.

«Суммарный грузопоток через переход материк — Сахалин до 2030 года может составить, по консервативным оценкам экспертов, 33 млн т», — сказал Павловский.

Предположительная стоимость первого этапа российская сторона оценила в 400 млрд рублей.

На втором этапе проекта возможно строительство перехода на Хоккайдо с Сахалина через пролив Лаперуза.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Сахалин могут соединить с материком и с островом Хоккайдо

РЖД предложил Токио совместную работу над проектом переходов

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