Турция подтвердила арест россиянина по обвинению в связях с ИГ

Суд провинции Агры на востоке Турции арестовал россиянина по обвинению в связях с ИГ (запрещенная в России террористическая группировка). Об этом сообщил представитель пресс-службы губернатора провинции.

«Россиянин с инициалами X.М., был задержан 3 декабря в провинции Агры в ходе антитеррористической операции. В доме, где он был задержан, были обнаружены поддельные документы, фото задержанного на фоне символики ИГ, изъяты материалы на цифровых носителях», — приводит его слова «РИА Новости».

Собеседник агентства отметил, что после изучения улик суд принял решение об аресте гражданина РФ по обвинению в членстве в группировке.

Ранее об аресте россиянина сообщили турецкие СМИ.

В посольстве России ситуацию пока не прокомментировали.