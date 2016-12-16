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Турция подтвердила арест россиянина по обвинению в связях с ИГ

В доме, где подозреваемый был задержан, были обнаружены его фото на фоне символики запрещенной террористической группировки

Суд провинции Агры на востоке Турции арестовал россиянина по обвинению в связях с ИГ (запрещенная в России террористическая группировка). Об этом сообщил представитель пресс-службы губернатора провинции. 

«Россиянин с инициалами X.М., был задержан 3 декабря в провинции Агры в ходе антитеррористической операции. В доме, где он был задержан, были обнаружены поддельные документы, фото задержанного на фоне символики ИГ, изъяты материалы на цифровых носителях», — приводит его слова «РИА Новости».

Собеседник агентства отметил, что после изучения улик суд принял решение об аресте гражданина РФ по обвинению в членстве в группировке.

Ранее об аресте россиянина сообщили турецкие СМИ. 

В посольстве России ситуацию пока не прокомментировали.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Турция подтвердила арест россиянина по обвинению в связях с ИГ

В доме, где подозреваемый был задержан, были обнаружены его фото на фоне символики запрещенной террористической группировки

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