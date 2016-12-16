Дорожных камер на улицах Москвы стало больше на 50%

Количество камер, фиксирующих нарушения ПДД, на улицах Москвы стало в полтора раза больше. В столице установили около 500 новых комплексов фотовидеофиксации. Теперь их количество в столице достигает почти 1,5 тыс. единиц.

Как сообщает официальный портал мэра Москвы, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) теперь будет брать комплексы фотовидеофиксации в аренду на пять лет. В течение этого срока подрядчик должен будет обеспечивать работоспособность камер.



По истечении срока аренды камеры переходят в городскую собственность. Как передает РИАМО, комплексы фотовидеофиксации устанавливают на самых аварийных участках дорог по рекомендации ГИБДД.



Стационарные камеры в Москве сейчас фиксируют нарушения скоростного режима, выезд на выделенную полосу для общественного транспорта, выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию, нарушение правил разметки и знака.