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Дорожных камер на улицах Москвы стало больше на 50%

Теперь их в столице почти 1,5 тыс. единиц

Количество камер, фиксирующих нарушения ПДД, на улицах Москвы стало в полтора раза больше. В столице установили около 500 новых комплексов фотовидеофиксации. Теперь их количество в столице достигает почти 1,5 тыс. единиц.

Как сообщает официальный портал мэра Москвы, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) теперь будет брать комплексы фотовидеофиксации в аренду на пять лет. В течение этого срока подрядчик должен будет обеспечивать работоспособность камер.

По истечении срока аренды камеры переходят в городскую собственность. Как передает РИАМО, комплексы фотовидеофиксации устанавливают на самых аварийных участках дорог по рекомендации ГИБДД.

Стационарные камеры в Москве сейчас фиксируют нарушения скоростного режима, выезд на выделенную полосу для общественного транспорта, выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию, нарушение правил разметки и знака.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Дорожных камер на улицах Москвы стало больше на 50%

Теперь их в столице почти 1,5 тыс. единиц

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