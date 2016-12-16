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Филиал Московского архитектурного института появится в Калининграде

Об этом рассказали на семинаре, посвященном комплексным застройкам в историческом центре города

Филиал Московского архитектурного института (МАРХИ) планируется открыть в Калининграде. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Гарри Гольдман на семинаре, посвященном комплексным градостроительным застройкам в историческом центре Калининграда.

«Мы планируем открыть в Калининграде филиал Московского архитектурного института. В нашем регионе существует большой запрос на развитие архитектуры и градостроительства», — цитирует Гольдмана kaliningradfirst.ru.

По его словам, наличие в области новых специалистов высокого уровня в этих сферах позволит свежим взглядом взглянуть на вопросы градостроительной тематики.

В ходе мероприятия архитекторы из Москвы совместно с калининградскими коллегами и представителями областных и городских властей обсудили тему практической реализации крупных градостроительных комплексов и иных проектов благоустройства. Особое внимание уделили возможному участию Калининграда в национальном проекте «ЖКХ и городская среда», разработанном Минстроем РФ, который планируется реализовать с 2017 по 2020 год.

Московский архитектурный институт (МАРХИ) имеет 250-летнюю историю и является ведущей архитектурной школой страны. В течение нескольких десятилетий МАРХИ готовит специалистов высшей квалификации для России и стран мира.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Филиал Московского архитектурного института появится в Калининграде

Об этом рассказали на семинаре, посвященном комплексным застройкам в историческом центре города

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