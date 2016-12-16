В туристический кластер Бурятии включат гору Мамай

В туристический кластер «Подлеморье» могут быть включены гора Мамай и побережье озера Байкал в этой местности.



Таким образом, власти Бурятии хотят расширить территорию кластера, который в этом году по показателям освоения капитальных вложений признали одним из самых успешных в стране, сообщает ИА UlanMedia.ru со ссылкой на комитет по туризму в Минэкономики республики.



Там считают, что создание субкластера поможет привлечь в район горы туристов в зимнее время.



Местность обладает уникальным микроклиматом, из-за которого снежный покров там держится 7–8 месяцев.



По словам экспертов, Мамай может стать Меккой для сноубордистов и любителей экстремальных видов спорта.



Агентство отмечает, что уже сейчас сформирован пул инвесторов, готовых участвовать в реализации проекта. Правда, определенные трудности создает отсутствие инженерной инфраструктуры.

