В туристический кластер Бурятии включат гору Мамай

Власти рассчитывают, что это поможет привлечь в регион больше туристов в зимнее время
В туристический кластер «Подлеморье» могут быть включены гора Мамай и побережье озера Байкал в этой местности.
Таким образом, власти Бурятии хотят расширить территорию кластера, который в этом году по показателям освоения капитальных вложений признали одним из самых успешных в стране, сообщает ИА UlanMedia.ru со ссылкой на комитет по туризму в Минэкономики республики.
Там считают, что создание субкластера поможет привлечь в район горы туристов в зимнее время.
Местность обладает уникальным микроклиматом, из-за которого снежный покров там держится 7–8 месяцев.
По словам экспертов, Мамай может стать Меккой для сноубордистов и любителей экстремальных видов спорта.
Агентство отмечает, что уже сейчас сформирован пул инвесторов, готовых участвовать в реализации проекта. Правда, определенные трудности создает отсутствие инженерной инфраструктуры.