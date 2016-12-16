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В туристический кластер Бурятии включат гору Мамай

Власти рассчитывают, что это поможет привлечь в регион больше туристов в зимнее время

В туристический кластер «Подлеморье» могут быть включены гора Мамай и побережье озера Байкал в этой местности.

Таким образом, власти Бурятии хотят расширить территорию кластера, который в этом году по показателям освоения капитальных вложений признали одним из самых успешных в стране, сообщает ИА UlanMedia.ru со ссылкой на комитет по туризму в Минэкономики республики.

Там считают, что создание субкластера поможет привлечь в район горы туристов в зимнее время.

Местность обладает уникальным микроклиматом, из-за которого снежный покров там держится 7–8 месяцев.

По словам экспертов, Мамай может стать Меккой для сноубордистов и любителей экстремальных видов спорта.

Агентство отмечает, что уже сейчас сформирован пул инвесторов, готовых участвовать в реализации проекта. Правда, определенные трудности создает отсутствие инженерной инфраструктуры.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

В туристический кластер Бурятии включат гору Мамай

Власти рассчитывают, что это поможет привлечь в регион больше туристов в зимнее время

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