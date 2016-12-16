Известный московский стилист насмерть сбила пенсионера. Видео

Известный стилист и имиджмейкер Алиса Тацки насмерть сбила пенсионера в Москве. Инцидент произошел в четверг недалеко от станции метро «Белорусская».

Тацки, управляя своим автомобилем Toyota, наехала на 78-летнего пешехода, когда ехала по улице Бутырский Вал в сторону Тверской улицы.

Удар был такой силы, что пострадавший Василий И. скончался до приезда врачей, сообщает телеканал «360». Работники скорой помощи, прибывшие на место аварии, констатировали смерть пожилого мужчины.



Пенсионер переходил дорогу на красный сигнал светофора. Это подтверждено видеокадрами, которые опубликовал Life.ru.



Алиса Тацки не стала скрываться с места аварии и дождалась сотрудников правоохранительных органов.



«Обстоятельства происшествия устанавливаются. Я пока не хотела бы давать комментарии. Я не уполномочена давать каких-либо комментариев… Не потому, что я хочу скрыть что-то, а потому что нет полномочий», — цитирует заявление имиджмейкера РЕН ТВ.



Подробности ДТП уточняются.

