Женщина погибла при пожаре в Санкт-Петербурге

Женщина погибли при пожаре в своей однокомнатной квартире в Невском районе Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел рано утром в пятницу, 16 декабря, в доме № 7 на улице Ворошилова. Загорелась однокомнатная квартира на третьем этаже 10-этажного дома. Огонь быстро распространился по всему помещению в 50 кв. м, и из квартиры не смогла выбраться женщина. Пожарные смогли полностью потушить пожар лишь спустя четыре часа, для этого были задействованы 12 единиц техники и 54 человека.

Сообщается, что обстановка квартиры полностью выгорела. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются, сообщает РЕН ТВ.