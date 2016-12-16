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Женщина погибла при пожаре в Санкт-Петербурге

Петербурженка не смогла выбраться из охваченной огнем «однушки»

Женщина погибли при пожаре в своей однокомнатной квартире в Невском районе Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел рано утром в пятницу, 16 декабря, в доме № 7 на улице Ворошилова. Загорелась однокомнатная квартира на третьем этаже 10-этажного дома. Огонь быстро распространился по всему помещению в 50 кв. м, и из квартиры не смогла выбраться женщина. Пожарные смогли полностью потушить пожар лишь спустя четыре часа, для этого были задействованы 12 единиц техники и 54 человека.

Сообщается, что обстановка квартиры полностью выгорела. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются, сообщает РЕН ТВ.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Женщина погибла при пожаре в Санкт-Петербурге

Петербурженка не смогла выбраться из охваченной огнем «однушки»

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