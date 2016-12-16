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Голодец заявила о росте числа бедных в России

По словам вице-премьера РФ, к этой категории относится 15% населения страны

В России отмечается рост бедности, к этой категории сейчас относится 15% населения, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

По ее словам, число бедных «по самоощущению» еще больше.

«По статистической оценке у нас идет рост бедности, и она составляет 15%, что очень плохо», — цитирует Голодец «РИА Новости».

Вице-премьер уточнила, что «реальные доходы и реальные зарплаты из-за «серого» сектора у нас отличаются от той зарплаты, которую мы принимаем в качестве средней, от которой мы считаем всю помощь, все пособия».

«Потому что, чтобы мы ни говорили, на прожиточный минимум прожить практически невозможно, выживать сложно», — отметила Голодец.

По ее словам, «на показатель прожиточного минимума и всего остального у нас очень сильно довлеет «серый» сектор, который мы якобы статистически не принимаем во внимание».

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Голодец заявила о росте числа бедных в России

По словам вице-премьера РФ, к этой категории относится 15% населения страны

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