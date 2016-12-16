Голодец рассказала о двухэтапном повышении зарплат врачей в 2017

Вице-премьер РФ Ольга Голодец рассказала о том, как будет повышаться зарплата врачей. Это будет происходить в два этапа: на первом этапе, с 1 января 2017 года, — на 7,5%, а на втором, с 1 октября, она должна достигнуть 180% от средней по региону. Такие данные она сообщила на Всероссийском семинаре-совещании с представителями регионов по социальным вопросам.

«С 1 января 2018 года во всех регионах Российской Федерации по всем категориям указанным заработная плата должна быть на уровне указанной. Это не обсуждается. Это не дебатируется», — подчеркнула вице-премьер, передает «РИА Новости».

Ранее Голодец заявляла, что жалованье врачей вырастет на 200% от среднего по России.

Вице-премьер подчеркнула, что профессия врача была и остается одной из самых уважаемых, а потому и оплачиваться такой труд должен соответствующе.



«Во всяком случае, [врач должен зарабатывать] не меньше, чем сотрудник соседнего банка, который пересчитывает вам купюры и который за такую работу получает несравненно выше», — подчеркнула Голодец.