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В Петербурге руфер забрался на крышу «Зенит-Арены»

Юноша спокойно проник на территорию строящегося стадиона, пройдя мимо охраны

Петербургский руфер забрался на крышу «Зенит-Арены» и опубликовал на своем канале в YouTube видео, на котором запечатлен его несанкционированный вход на территорию строящегося объекта.

На записи отчетливо видно, что молодой человек взял в подсобке каску и забрался на трибуны стадиона. После этого экстремал залез на крышу, откуда заснял панораму на Западный скоростной диаметр и Финский залив, сообщает ИА «Невские новости».

Напомним, строительство футбольного стадиона «Зенит-Арена» ведется с 2007 года. Планируется, что в 2018 году на нем пройдут матчи чемпионата мира по футболу.



Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

В Петербурге руфер забрался на крышу «Зенит-Арены»

Юноша спокойно проник на территорию строящегося стадиона, пройдя мимо охраны

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