В Петербурге руфер забрался на крышу «Зенит-Арены»

Петербургский руфер забрался на крышу «Зенит-Арены» и опубликовал на своем канале в YouTube видео, на котором запечатлен его несанкционированный вход на территорию строящегося объекта.

На записи отчетливо видно, что молодой человек взял в подсобке каску и забрался на трибуны стадиона. После этого экстремал залез на крышу, откуда заснял панораму на Западный скоростной диаметр и Финский залив, сообщает ИА «Невские новости».

Напомним, строительство футбольного стадиона «Зенит-Арена» ведется с 2007 года. Планируется, что в 2018 году на нем пройдут матчи чемпионата мира по футболу.







