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Сквер Ростроповича появится в Москве в 2017 году

Он расположится на пересечении Елисеевского и Брюсова переулков неподалеку от Дома композиторов

Сквер на пересечении Елисеевского и Брюсова переулков в центре Москвы назовут в честь знаменитого виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича.

Имя музыканта присвоят скверу в 2017 году, когда исполнится 90 лет со дня его рождения.

В 2012 году в сквере установили памятник Растроповичу работы Александра Рукавишникова. Площадь сквера составляет почти 3 тыс. кв. м. Неподалеку от него расположен Дом композиторов.

Предложение о присвоении скверу имени Ростроповича было одобрено на заседании городской межведомственной комиссии по наименованиям под председательством заммэра Леонида Печатникова, сообщает портал мэра Москвы.

«Мне известно, что и вдова Мстислава Ростроповича, оперная певица Галина Вишневская, мечтала, чтобы этот сквер носил его имя», — отметил Печатников.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Сквер Ростроповича появится в Москве в 2017 году

Он расположится на пересечении Елисеевского и Брюсова переулков неподалеку от Дома композиторов

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