Сквер Ростроповича появится в Москве в 2017 году

Сквер на пересечении Елисеевского и Брюсова переулков в центре Москвы назовут в честь знаменитого виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича.

Имя музыканта присвоят скверу в 2017 году, когда исполнится 90 лет со дня его рождения.

В 2012 году в сквере установили памятник Растроповичу работы Александра Рукавишникова. Площадь сквера составляет почти 3 тыс. кв. м. Неподалеку от него расположен Дом композиторов.

Предложение о присвоении скверу имени Ростроповича было одобрено на заседании городской межведомственной комиссии по наименованиям под председательством заммэра Леонида Печатникова, сообщает портал мэра Москвы.

«Мне известно, что и вдова Мстислава Ростроповича, оперная певица Галина Вишневская, мечтала, чтобы этот сквер носил его имя», — отметил Печатников.