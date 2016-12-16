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Собянин: более 370 км дорог построят в Москве в ближайшие три года

К настоящему моменту в столице уже построено 10% улично-дорожных сетей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Правительство Москвы планирует в ближайшие три года наращивать темпы дорожного строительства. Об этом заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра хода строительства участка Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.

По словам Собянина, масштабное строительство дорог в столице все эти годы ведется совместно с «Росавтодором», с коллегами из Московской области.

«В ближайшие три года правительство планирует построить еще около 370 км новых дорог, 70 искусственных сооружений», – цитирует сайт «Комсомольской правды» Собянина.

За шесть лет в Москве построено уже более 500 км новых дорог, по 160 искусственных сооружений и подземных переходов. Правительство города продолжает улучшать транспортную систему города.

Собянин рассказал, что в Москве к настоящему моменту уже построено больше 10% улично-дорожных сетей. Причем строительство идет прежде всего там, где наиболее сложная транспортная ситуация, где больше всего пробок и проблем.

Мэр рассказал о планах города на 2017-2019 годы. Так, в 2018 году планируется открыть новый участок Южной рокады - от Варшавского шоссе до Пролетарского проспекта. Магистраль улучшит движение во всем южном секторе Москвы и свяжет несколько районов от Рублево до Капотни. 

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Собянин: более 370 км дорог построят в Москве в ближайшие три года

Собянин: более 370 км дорог построят в Москве в ближайшие три годаК настоящему моменту в столице уже построено 10% улично-дорожных сетей

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