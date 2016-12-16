Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Сибирское бездорожье признано всемирным достоянием

По словам ученых, участки, где нет дорог, важны для сохранения биоразнообразия

Фото: ТАСС/Кирилл Чаплинский

Сибирь попала во «Всемирную карту бездорожья», включающую в себя наиболее ценные с точки зрения экологии районы. Ее опубликовал журнал National Geographic.

Ученые нанесли на карту районы, важные с точки зрения обеспечения биоразнообразия, регулирования стока рек и сохранения климата. Синим цветом на ней отмечены участки нашей планеты, где расстояние между ближайшими дорогами превышает 65–80 км, желтыми — где между дорогами от 34 до 42 км, и бордовым — где этот показатель составляет около 1 км.

В число территорий с минимальным количеством дорог кроме Сибири попали север Канады, часть Бразилии, территории северной Африки, а также острова Ява и Калимантан, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По оценкам специалистов, на Земле имеется около 600 тыс. участков бездорожья, но их количество постоянно сокращается и всего 9,3% из них находятся под охраной.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Сибирское бездорожье признано всемирным достоянием

Сибирское бездорожье признано всемирным достояниемПо словам ученых, участки, где нет дорог, важны для сохранения биоразнообразия

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке