Сибирское бездорожье признано всемирным достоянием

Сибирь попала во «Всемирную карту бездорожья», включающую в себя наиболее ценные с точки зрения экологии районы. Ее опубликовал журнал National Geographic.

Ученые нанесли на карту районы, важные с точки зрения обеспечения биоразнообразия, регулирования стока рек и сохранения климата. Синим цветом на ней отмечены участки нашей планеты, где расстояние между ближайшими дорогами превышает 65–80 км, желтыми — где между дорогами от 34 до 42 км, и бордовым — где этот показатель составляет около 1 км.

В число территорий с минимальным количеством дорог кроме Сибири попали север Канады, часть Бразилии, территории северной Африки, а также острова Ява и Калимантан, сообщает «Федеральное агентство новостей».



По оценкам специалистов, на Земле имеется около 600 тыс. участков бездорожья, но их количество постоянно сокращается и всего 9,3% из них находятся под охраной.