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В Москве двое мужчин пытались взять кредит по поддельному паспорту

В документ на чужое имя была вклеена фотография потенциального заемщика

Сотрудники столичной полиции задержали двоих мужчин, которые пытались получить кредит на 110 млн рублей по поддельному паспорту. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

Представитель одного из банков обратился в полицию, сообщив, что в неизвестный мужчина пытался взять в банке кредит на 110 млн рублей по поддельному паспорту: вместо фотографии владельца в него была вклеена фотография обратившегося мужчины.

Полиция задержала двоих подозреваемых – 26-летнего россиянина и 48-летнего иностранца. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщает ОТР.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

В Москве двое мужчин пытались взять кредит по поддельному паспорту

В документ на чужое имя была вклеена фотография потенциального заемщика

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