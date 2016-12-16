Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Конфеты «Кремлевский мишка» поступят в продажу в 2017

Выпуск шоколадно-вафельных кондитерских изделий возобновят

Торговый дом «Кремлевский» управделами президента РФ возобновляет выпуск шоколадно-вафельных конфет «Кремлевский мишка». Кондитерские изделия поступят в продажу уже в 2017 году.

Как сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова, выпуск возобновили по указу управляющего делами президента.

«В настоящее время весовые и фасованные конфеты поставляются в подведомственные управделами президента РФ предприятия. В 2017 году они станут доступны для рядового потребителя», — сказала Крылова, передает «РИА Новости».

Она также добавила, что производство этих конфет возобновили на московской кондитерской фабрике «Победа».

«Перед возобновлением производства в соответствии с выявленными предпочтениями потребителей были усовершенствованы рецептура и упаковка конфет. В частности, конфеты теперь глазируются настоящим молочным шоколадом, их начинка стала более нежной, а вафли более хрустящими, обертка выполнена в ярких и насыщенных цветах», — подчеркнула Крылова.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Конфеты «Кремлевский мишка» поступят в продажу в 2017

Выпуск шоколадно-вафельных кондитерских изделий возобновят

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения

Инфографика

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

О спросе на услуги новогодних аниматоров и их гонорарах — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке