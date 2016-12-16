Более 350 самарских врачей проходят спецподготовку к ЧМ-2018

Более 350 самарских врачей проходят специальную подготовку к чемпионату мира по футболу 2017 года. Обучение медработников организовано на базе областного центра медицины катастроф и скорой медпомощи.



Медики на манекенах и симуляторах отрабатывают навыки сердечно-легочной реанимации с использованием современных переносных дефибрилляторов. Кроме того, в образовательной программе большое внимание уделяется оказанию помощи при различных травмах. Также они осваивают медицину катастроф при проведении массовых спортивных мероприятий международного уровня.



Сообщается, что после окончания обучения все слушатели будут сдавать экзамен. По итогам аттестации медики получат доступ к работе на предстоящем чемпионате. Курсы обязательны для всех врачей, которые будут работать непосредственно на объектах предстоящего мирового первенства, пишет НИА «Самара».