Дидье Маруани снова на допросе

Лидер французской группы Space Дидье Маруани утром 15 декабря прилетел в Москву. По словам его юриста Игоря Трунова, сегодня с 11 часов утра музыкант находится в Главном следственном управлении Главного управления МВД по Москве (ГСУ ГУ МВД), где дает показание по делу о плагиате Филиппа Киркорова (песня «Жестокая любовь»).

В пятницу утром ГСУ ГУ МВД по Москве заявило, что в ходе проверки установлено: ООО «Российское авторское общество» (РАО) зарегистрировало произведение композитора Олега Попкова «Жестокая любовь», которую исполняет Филипп Киркоров, еще 21 ноября 2000 года. Следствие утверждает, что «иностранным исполнителем не предоставлено каких-либо документов, подтверждающих факт регистрации прав на это произведение до 21 ноября 2000 года, поэтому ГСУ по каналам Интерпола направило соответствующий запрос в компетентные органы Республики Франция».

— В четверг Дидье Маруани провел в следственном комитете более 10 часов — с 10 утра до 8 вечера, — рассказал «Известиям» Игорь Трунов. — Сегодня в 11 утра допрос продолжился. Зачем полиция послала запрос в Интерпол, я не знаю. Дидье им еще вчера мог предоставить бумаги, касающиеся этого вопроса. Почему об этом нельзя было его спросить?

По словам Игоря Трунова, проверка, скорее всего, продлится весь день, хотя вопрос о плагиате можно было бы решить гораздо раньше.

— Создание песни и регистрация не совпадают по времени, — рассказал «Известиям» Игорь Трунов. — Проект альбома Маруани Symphonic space dream появился в 1996 году. Музыка к нему писалась с 1996 по 1998 год. В 1998 году был подписан контракт с американской компанией о записи альбома. В 1999 году была записана первая версия альбома в Бруклине, США. Там была эта песня. В 1999 году в Санкт-Петербурге эта песня записывалась с симфоническим оркестром, которым дирижировал Альгирдас Паулавичюс — это было в период с 3 по 9 апреля. В записи песни приняли участие порядка 150 музыкантов. Следователи могли бы задать эти вопросы непосредственно Маруани, попросить документы, а не посылать запрос.

Игорь Трунов считает, что дела о плагиате — предмет гражданско-правового спора.

— Сейчас этим делом непонятно по какой причине занялись следователи из полиции, — отмечает он. — Почему они разбираются, кто был первым? Я не знаю. Всё должно выглядеть иначе. Мы, как люди, заподозрившие кого-то в плагиате, должны были собрать доказательства и пойти в гражданский суд, который бы и вынес решение. Если противная сторона признается в своей ошибке и выплатит компенсацию, мы готовы забрать дело из суда и расстаться мирно. Только у нас все вопросы, к сожалению, решаются полицией.

Дидье Маруани уверен в своей правоте и выигрыше судебного дела.

Александр Добровинский, адвокат Филиппа Киркорова уверен в противоположном.

— Для Муруани и Трунова ситуация будет развиваться очень плохо, — рассказал он «Известиям». — Запах нар приближается. Наверное, поэтому сегодня утром у меня раздалось несколько звонков. Маруани мне не звонил. Но, надеюсь, Маруани готов принести извинения перед Филиппом Киркоровым, сказать, что ему стыдно, что он хотел подзаработать денег. Если он такое скажет публично, наверное, со стороны Филиппа Киркорова последует хорошая реакция. В этом деле два человека — я и Дидье — точно знают, кто прав, а кто виноват.

Справка «Известий»

29 ноября полиция задержала в отделении Сбербанка на ул. Покровка в Москве лидера французской группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова, якобы за вымогательство. По словам Трунова, в банке Маруани должен был заключить мировое соглашение с Филиппом Киркоровым относительно авторских прав на произведение «Жестокая любовь» — Киркоров в виде компенсации согласился заплатить €1 млн. Однако российский певец подал иск на француза за вымогательство и в банк вместе с певцом пришла полиция. Маруани два дня провел в ГСУ ГУ МВД по Москве, после чего улетел на родину.