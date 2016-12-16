Японская корпорация Mitsui & Co купит 10% российской «Р-Фарм»

Японская корпорация Mitsui & Co договорилась о покупке 10% российской фармацевтической компании «Р-Фарм». Об этом сообщил председатель совета директоров группы «Р-Фарм» Алексей Репик на форуме «Российско-японский бизнес-диалог».

Доля участия японской корпорации может быть расширена до 20%, передает Утро.ru.



По словам Алексея Репика, Mitsui обладает реальными возможностями расширить свою долю, привлекая к сотрудничеству крупных публичных японских финансовых и промышленных инвесторов.

Накануне председатель совета директоров группы «Р-Фарм» заявил, что предложение Mitsui купить 10% акций «Р-Фарм» за $174 млн — недостаточная цена.



«Интерес есть, цифры пока еще неточны», — сказал Репик.



Фармацевтическая компания «Р-Фарм» специализируется на производстве активных фармацевтических ингредиентов химической природы, биологических субстанций и готовых лекарственных препаратов. В 2015 году оборот компании по МСФО составил 68,7 млрд рублей. Согласно данным базы «Спарк», 100% акций в АО «Р-Фарм» принадлежат Алексею Репику.

Mitsui & Co — японская компания, специализирующаяся в области машиностроения, электроэнергетики, финансов, химической, пищевой и текстильной промышленности.