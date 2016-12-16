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В Свердловской области не пустили в школы десятки непривитых детей

Родители школьников массово обращаются в прокуратуру по данному факту

Больше 70 родителей школьников обратились в прокуратуру с просьбой разобраться, почему их непривитых от кори детей не пустили в школы Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Следователи уже начали проверку по данному факту, в ходе которой установят, законно ли Роспотребнадзор ограничил посещение школ и детских садов, а также массовых мероприятий, сообщает ОТР.

В пресс-службе ведомства отметили, что не все родители указывают в заявлениях информацию о наличии или отсутствии у детей прививок от кори. «В большинстве случаев они просто не согласны с введением ограничительных мер», — добавили в надзорном ведомстве.

Ранее, 14 декабря, управление Роспотребнадзора по Свердловской области ввело ограничение на посещение массовых мероприятий, в том числе спортивных, культурных и развлекательных, без соответствующих медицинских документов, свидетельствующих о наличии прививки против кори. Требования распространяются ко всем членам организованных групп, их сопровождающих и самим организаторам. На последних, кроме того, лежит и обязанность по соблюдению противоэпидемических мер. 
​​​​​​​По данным Роспотребнадзора на 14 декабря, в регионе зафиксировано 82 случая подозрения на корь, 72 случая были лабораторно подтверждены, сообщает ТАСС.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

В Свердловской области не пустили в школы десятки непривитых детей

Родители школьников массово обращаются в прокуратуру по данному факту

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