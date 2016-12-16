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СКР возбудил дело после попадания ребенка в снегоуборочную машину

6-летний мальчик прооперирован, под вопросом необходимость второй операции

После травмирования ребенка, попавшего обеими ногами в снегоуборочную машину на детской площадке в Подмосковье, возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего».

Следователи допрашивают руководство и сотрудников учреждения и проверяют документы, в которых указаны правила проведения снегоуборочных работ.

По словам очевидцев, несчастный случай на детской площадке произошел в результате игры, которую инициировал рабочий муниципального казенного учреждения «Леспаркхоз», очищая детскую площадку: во время уборки снега дворник начал засыпать детей снегом. Один мальчик скатился с горки и угодил прямо в жернова ручной снегоуборочной машины, пишет «Ридус».

Спасатели почти полтора часа освобождали 6-летнего Даниила.

Пострадавшего ребенка доставили в Мытищинскую городскую больницу. Мальчик, получивший серьезные травмы ног, был прооперирован.

«Сделали операцию. Открытый перелом голени на одной ноге. Ждем до утра. Под вопросом вторая операция», — цитирует РЕН ТВ маму мальчика Александру Орлову.

Состояние мальчика стабилизировалось, и из реанимации его перевели в детское отделение. 

Родители Даниила намерены обратиться в суд, чтобы защитить от безалаберности работников местного ЖКХ соседских детей. 

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

СКР возбудил дело после попадания ребенка в снегоуборочную машину

6-летний мальчик прооперирован, под вопросом необходимость второй операции

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