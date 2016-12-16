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Полонский готов сделать 100 приседаний, чтобы доказать невиновность

Бизнесмен утверждает, что не занимался мошенничеством

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Предприниматель Сергей Полонский заявил, что готов сделать сотню приседаний, чтобы подтвердить свои слова о невиновности в преступлениях, которые ему инкриминируют. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве при строительстве жилых комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля».

«Я клянусь говорить только правду. Если я совру, то с меня 100 приседаний и можете отправить меня в тюрьму. Вы же, если что, отправите меня в тюрьму?» — заявил Полонский на заседании суда, передает «РИА Новости».

Судья Евгений Найденов предпочел этот вопрос проигнорировать, однако предложил Полонскому начать приседать прямо в процессе.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Полонский готов сделать 100 приседаний, чтобы доказать невиновность

Полонский готов сделать 100 приседаний, чтобы доказать невиновностьБизнесмен утверждает, что не занимался мошенничеством

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