Полонский готов сделать 100 приседаний, чтобы доказать невиновность

Предприниматель Сергей Полонский заявил, что готов сделать сотню приседаний, чтобы подтвердить свои слова о невиновности в преступлениях, которые ему инкриминируют. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве при строительстве жилых комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля».

«Я клянусь говорить только правду. Если я совру, то с меня 100 приседаний и можете отправить меня в тюрьму. Вы же, если что, отправите меня в тюрьму?» — заявил Полонский на заседании суда, передает «РИА Новости».

Судья Евгений Найденов предпочел этот вопрос проигнорировать, однако предложил Полонскому начать приседать прямо в процессе.