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Автобус с шахтерами перевернулся в Ростовской области

Один человек пострадал

Под Ростовом в пятницу, 16 декабря, произошла авария с участием автобуса ПАЗ. В салоне находились пятеро работников шахты. Об этом сообщили в полиции.

Инцидент произошел около 12.00 в Красносулинском районе Ростовской области рядом со станцией Вдадимирская. Автобус занесло на скользкой дороге, и он опрокинулся набок.

На место происшествия прибыли инспекторы ДПС. В результате аварии пострадал один человек — водитель автобуса, который сломал ногу и был госпитализирован. Известно, что всего в салоне находились пять сотрудников шахты. По предварительной информации, никто из них не пострадал, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Обстоятельства происшествия уточняются.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Автобус с шахтерами перевернулся в Ростовской области

Один человек пострадал

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