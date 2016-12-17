Литературная утопия Анатолия Васильева

Анатолий Васильев дебютировал в качестве писателя. В БДТ им. Г.А. Товстоногова состоялась презентация книги выдающегося театрального режиссера Parautopia, созданной в соавторстве с критиком Зарой Абдуллаевой.

— Почему «параутопия»? Вся моя жизнь, всё, что бы я ни делал, — одна утопия, но я подумал, что слово «утопия» неправильно выносить в заглавие, — объяснил «Известиям» Анатолий Васильев. — А вот «параутопия», то есть параллельная небытийность, подходит лучше.



Фото: пресс-служба БДТ/Стас Левшин

Книга задумывалась как цикл бесед режиссера с критиком. Сама форма диалога давно стала для Васильева предметом размышления и инструментом творческого высказывания: он ставил «Диалоги» Платона, спектакль «Платон-Магритт. Диалоги». Теперь ценители таланта Анатолия Александровича могут почитать диалоги и с ним самим.



— Мои тексты издавались в основном в Европе, — рассказал Анатолий Васильев. — В России если что-то и публиковалось, то чаще всего в формате журнальных статей. Я, может, стеснялся, боялся косого взгляда, да и никогда не стремился быть изданным здесь. В книге нужно быть таким, какой ты есть — со всеми странностями, неправильностями, привязанностями. А я не публичный человек, всегда предпочитал подполье. Но однажды Зара Абдуллаева, с которой я был дружен, сказала: «Мы с тобой сделаем книгу разговоров обо всем». И книжка состоялась — благодаря Заре, которая стала меня преследовать, разговаривать со мной по будням и праздникам.

Помимо интервью, в сборник включены лекция Васильева «От Гротовского к Станиславскому», прочитанная в парижском театре «Одеон», а также поэзия, написанная «в маске разных персонажей», в том числе капитана Лебядкина из «Бесов» Достоевского. Для автора наличие в сборнике абсурдистско-хулиганских стихов между серьезными текстами — как интермедия в старинном спектакле, призванная отвлечь, переключить внимание.



Фото: пресс-служба БДТ/Стас Левшин

На презентации греческий зал БДТ был заполнен людьми всех возрастов: от студентов до мастеров искусства. Среди тех, кто пришел на встречу с режиссером, — Олег Басилашвили, Александр Сокуров, Владимир Рецептер, Семен Спивак, а также худрук БДТ Андрей Могучий.

— Я хотел бы воспользоваться случаем и сказать спасибо, что когда-то пустили меня на репетиции «Серсо», — признался Андрей Могучий главному герою, открывая мероприятие. — Я надеялся поступить к вам на курс. Вы, наверное, не помните: мы курили на бревнышке, и я думал, что меня уже взяли... Но я всё равно считаю себя вашим заочным учеником.



Но основным выступающим стал, конечно, Анатолий Васильев. Он ответил на вопросы публики и прочел фрагмент из Parautopia — «Слово на прощанье».



«К черту гаджеты и компьютеры — идите в театр, занимайте ряды в партере и на ярусах, вслушайтесь в слово и всмотритесь в живые образы...» — свою первую книгу мастер решил символично завершить гимном театральному искусству.