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В Екатеринбурге кондуктор высадила первоклассника на мороз

У ребенка не хватало денег на проезд

Первоклассника высадили из рейсового автобуса на мороз из-за нехватки денег на оплату проезда. Об этом в пятницу сообщил СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, 15 декабря. Ученик первого класса сел в автобус, следовавший по маршруту № 5, на остановке «Проезжая» города Екатеринбурга. Однако оказалось, что у ребенка не хватает денег, чтобы полностью оплатить проезд. Тогда кондуктор потребовала от него покинуть салон автобуса на остановке «Норильская». На сильном морозе мальчик оказался один ждать родных, которые забрали его спустя некоторое время: об инциденте ей рассказала очевидица, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По данному факту ведется проверка.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

В Екатеринбурге кондуктор высадила первоклассника на мороз

У ребенка не хватало денег на проезд

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